Verkehrschaos am Wertstoffhof entwirren

Von: Helga Zagermann

Die Verkehrssituation am großen Wertstoffhof in Maisach soll verbessert werden. Es geht vor allem um die Zufahrt Am Strasserwinkel. (Symbolfoto) © Lehmann

Die Verkehrssituation am großen Wertstoffhof in Maisach soll verbessert werden. Dazu müssen die Betriebszeiten verlängert und zwei Buslinien zusammengelegt werden.

Maisach – Der große Wertstoffhof am Strasserwinkel ist beliebt und wird auch von vielen Nicht-Maisachern angefahren. Der Grund dafür dürfte sein, dass immer wieder in Sozialen Netzwerken zu lesen ist, wie freundlich das Personal dort sei.

Doch die Öffnungszeiten sind dem Ansturm nicht gewachsen. So staut es sich oft am Strasserwinkel bis zur Einfahrt in den Hof zurück. Derzeit ist der Wertstoffhof wie folgt geöffnet: Montag 14 bis 19 Uhr, Dienstag 9 bis 12 Uhr, Mittwoch und Freitag 14 bis 18 Uhr sowie Samstag 8 bis 14 Uhr.

Wie Bürgermeister Hans Seidl (CSU) im Gemeinderat berichtete, denken die Verantwortlichen des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) des Landkreises derzeit über eine Verlängerung der Öffnungszeiten nach. Dadurch würde sich der Verkehr besser verteilen.

Zweites Problem ist, dass die beiden Maisacher Buslinien 872 und 875 im Strasserwinkel unterwegs sind. Die 872er-Busse kreiseln in Maisach, die 875er in Gernlinden. Treffpunkt zum Umstieg der Fahrgäste ist der Strasserwinkel. Das heißt, im Begegnungsverkehr am Wertstoffhof wird es noch enger. Zudem suchen viele Autofahrer einen Parkplatz am TSG-Gelände.

Von Seiten des MVV ist nun angedacht, die beiden Buslinie zum Fahrplanwechsel 2024 zu einer Linie zu machen. Der Bus würde dann nicht mehr in den Strasserwinkel hineinfahren, sondern an der Estinger Straße halten. Damit würde man Zeit sparen und ein weiteres Problem lösen: Diese neue Buslinie könnte das neue Gewerbegebiet an der August-Rasch-Straße anfahren. Wie berichtet wünschen sich die dortigen Firmen und die Integrierte Leitstelle eine Anbindung an den ÖPNV.

Das alles, so sagte Seidl im Gemeinderat, werde in Summe zu einer starken Verbesserung beitragen. Falls nicht, dann gibt es einen Plan B, auf den das Gremium aber wenig begeistert reagierte. Der Wendehammer am östlichen Ende des Strasserwinkels könnte zur Ein-/Ausfahrt auf die Estinger Straße geöffnet werden.

Zudem könnte parallel zur Estinger Straße eine neue Verbindungsstraße zwischen Strasserwinkel und Kreisverkehr an der Ganghofer Straße gebaut werden. Dazu bräuchte es aber das Einverständnis des Staatlichen Bauamts, da es sich um eine Staatsstraße handelt.