Zahn abgebrochen und Heckscheibe kaputt: Jugendliche schlägern sich nach Feier

Von: Lisa Fischer

Nach einer Feier gingen drei junge Männer aufeinander los. Die Polizei musste anrücken. (Symbolfoto) © Symbolfoto: dpa

Ein 17-Jähriger schlägerte sich Samstagnacht in Maisach mit zwei Jugendlichen (17 und 19). Das Ergebnis: Eine Kopfverletzung, ein abgebrochener Zahn und eine beschädigte Heckscheibe.

Maisach - Drei Jugendliche, die in der Nacht auf Sonntag eine Feier in Maisach besuchten, stritten und prügelten sich derart, dass am Ende die Polizei anrücken musste. Ein 17-jähriger Schüler aus Oberschweinbach geriet mit einem ebenfalls 17-jährigen Schüler aus Oberschweinbach und einem 19-jährigen aus Mittelstetten noch auf dem Festplatz in Maisach aneinander.

Der Sicherheitsdienst verwies die drei jungen Männer des Platzes. Doch die, laut Polizei deutlich alkoholisierten Jugendlichen, gingen auf der Straße weiterhin aufeinander los, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den Vorfall auf und rekonstruieren nun den Tatablauf. Fest steht: Das Ergebnis der Auseinandersetzung ist eine Kopfverletzung, ein abgebrochener Zahn und eine beschädigte Heckscheibe eines Pkw. Weitere Hinweise erbittet die Polizei Olching unter (0 81 42) 29 30.

