Schnell mit dem Stift: 17-Jähriger gestaltet Filme und Comics

Von: Ulrike Osman

David Wiechert © mm

Zeichnen, Schreiben, Animationsfilme gestalten, Musik machen und Alben aufnehmen – David Wiecherts Talente würden für mehrere kreative Köpfe reichen.

Maisach – Der 17-Jährige widmet sich von früh bis spät seinen vielen Projekten. Sein größter Traum ist es, eines Tages mit seinen Zeichen- und Gestaltungskünsten richtig Geld zu verdienen – und sie am besten alle zu verbinden.

Der erste Auftraggeber nahm über die Schule Kontakt zu David Wiechert auf. Die Verantwortlichen der Hans-Stangl-Stiftung in Jesenwang hatten über einen Tagblatt-Bericht von dem jungen Künstler erfahren. David war damals erst 13, hatte aber schon ein erstes Comic-Buch produziert, an Comic-Festivals teilgenommen, auf Märkten Bilder verkauft und beim Jugend-Kunstwettbewerb des Landkreises den zweiten Platz erreicht. Für die Hans-Stangl-Stiftung sollte er nun einen 2D-Animationsfilm mit einer selbst entworfenen Biene gestalten, um die Arbeit der Stiftung darzustellen.

PC vom Wertstoffhof

Eine große Aufgabe, für die der Teenager noch nicht einmal die richtige Ausrüstung besaß. Weil sein alter PC vom Wertstoffhof nicht mit der entsprechenden Software ausgerüstet war, spendierte ihm die Stiftung ein neues Gerät. Das aufwendige Animationsprogramm brachte David sich selber bei. In monatelanger Kleinarbeit zeichnete er auf Papier ein Bild nach dem anderen – denn jede kleinste Bewegung der dargestellten Figuren erforderte ein neues Bild – und filmte schließlich alles mit der Kamera ab.

Der Film ist noch heute auf der Homepage der Stiftung zu sehen. Die Biene „KorBienian“ schwirrt darin zu Kindern, Senioren und Sportlern oder steht als Lehrer an der Tafel – denn die Stiftung unterstützt Jugend- und Altenhilfe, Sport, Bildung, Kunst und Kultur. Sogar mit einem passenden surrenden Sound ist der Film unterlegt.

Comic-Buch

Mittlerweile besitzt der 17-Jährige ein Zeichentablett und gestaltet kleinere Animationsfilme innerhalb eines Tages – so schnell ist er mit dem Stift. „Wenn wir das nicht mit eigenen Augen sehen würden, könnten wir es nicht glauben“, sagen seine Eltern Thomas und Anja Wiechert. Manches dauert aber doch länger – zum Beispiel Davids neustes Comic-Buch. Es ist sein fünftes und mit fast 200 Seiten sein größtes Projekt. „Daran arbeite ich seit mehreren Monaten“, erzählt er. Es ist eine Geschichte über Wölfe, archaisch und ein bisschen düster.

Inspiration holt sich der junge Autor aus dem Internet oder von seinem großen Vorbild H.P. Lovecraft, einem amerikanischen Schriftsteller, der als bedeutendster Vertreter fantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts gilt. Nebenbei macht David auch noch Musik. „Ich spiele Gitarre, Flöte und Mundharmonika“, erzählt er. Mit richtigen DJ-Programmen mischt er die Sounds zusammen und erstellt zu jedem eine eigene Animation. 60 Songs hat er bereits aufgenommen.

Animationsstudio?

Wie nun aber aus all dem eine nachhaltige Berufstätigkeit machen? Ein Praktikum bei einer Filmbearbeitungsfirma hat David bereits gemacht. War aber langweilig, denn er musste nur die Farben und Töne fremder Filme optimieren. Das ist auf Dauer nichts für ihn. Er möchte nicht die Kopfgeburten anderer bearbeiten, sondern Dinge gestalten, „die aus meinem Geist entstehen“.

David hat letztes Jahr an der Dorothea-von-Haldenberg-Schule in Mammendorf als einer der Besten seine Mittlere Reife gemacht. Er könnte nun die Fachoberschule (FOS) für Gestaltung besuchen – die Aufnahmeprüfung hat er bereits bestanden. „Aber eigentlich will ich nicht mehr in die Schule gehen“, sagt er. „Ich würde gerne noch etwas lernen, aber die FOS ist mir zu unspezifisch.“ Viel lieber würde er in einem Animationsstudio arbeiten, wo er möglichst künstlerisch und technisch gefordert sein möchte. Und am liebsten auch noch Drehbücher schreiben.

