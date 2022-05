So bremst der Krieg ein Unternehmen aus

Von: Tobias Gehre

Michael Huber führt das gleichnamige Entsorgungsunternehmen in Gernlinden. Die Firma hat momentan vor allem mit Lieferengpässen bei Fahrzeugen und Containern zu kämpfen. © Weber

Der Krieg in der Ukraine und weltweite Lieferengpässe machen vielen Unternehmen im Landkreis stark zu schaffen. Eines davon ist die Entsorgungsfirma Huber aus Gernlinden. Dort werden Lkw und Container knapp. Die Wartezeiten für neues Gerät sind enorm.

Gernlinden – Das Geschäft mit Müll und Wertstoffen ist hart. Das gilt nicht nur in Punkto Margen, Umsatz und Konkurrenz. Auch das Material muss einiges aushalten. Die Müllautos sind im ständigen Stop-and-Go unterwegs, Container werden mit allen möglichen Materialien malträtiert. Der Verschleiß ist hoch, die Firmen auf beständigen Nachschub an Fahrzeugen und Behältern angewiesen. Doch genau an diesem Punkt knirscht es momentan gewaltig.

„Wir haben große Probleme bei der Beschaffung“, erklärt Geschäftsführer Michael Huber. Vor kurzem habe er einen neuen Lkw bestellt. Die Antwort des Händlers war ernüchternd. Etwa ein Jahr müsse er auf das neue Fahrzeug warten. „Das gab es noch nie“, sagt Huber.

Das Gleiche gilt für die Container, die zum Beispiel auf Baustellen abgesetzt werden. Davon nennt das Unternehmen rund 600 Stück sein Eigen. Besonders pfleglich wird damit oft nicht umgegangen, wenn Metall oder Steine hineingekippt werden. Die Folge: Der Verschleiß ist hoch – der Bedarf an Nachschub ebenso. „Die Container sind ja auch ein Aushängeschild unserer Firma“, sagt Huber. Deshalb sollten sie stets in gutem Zustand sein.

Doch bei diesem Grundsatz muss der Firmenchef wohl einige Abstriche machen. Komme kein Nachschub müsse man eben auf Reparaturen setzen. Das gilt auch für die sechs Absetz-Kipper, fünf Müllautos und drei Abroll-Fahrzeuge des Unternehmens. Lkw, die eigentlich ausrangiert werden sollten, müssen jetzt länger fahren. Einer der Gründe seien etwa Kabelbäume, die in der Ukraine produziert wurden. Deshalb würden jetzt Reparaturen durchgeführt, die sich bisher einfach nicht gerechnet hätten.

Hohe Preise

Zu der schlechten Liefersituation kommen auch noch hohe Preise. Bisher habe ein Container-Lkw mit etwa 150 000 Euro zu Buche geschlagen, ein Müllwagen mit rund 220 000 Euro. Momentan müsse man mindestens fünf Prozent dazurechnen.

Dass der Müll plötzlich nicht mehr abgeholt wird, darum braucht sich aber niemand zu sorgen, betont Huber. Man wisse um die Systemrelevanz der Branche. Die Müllabfuhr komme auch in Zukunft verlässlich.

Rückblickend auf die vergangenen Jahre und Jahrzehnte sagt Huber: „Wir waren verwöhnt und haben uns daran gewöhnt, dass immer alles verfügbar ist.“ Damit sei es jetzt erst einmal vorbei. Der Firmen-Chef betont aber auch, dass er nicht jammern wolle. Angesichts des unvorstellbaren Leids der Menschen in der Ukraine seien die Probleme der Unternehmen hierzulande doch eigentlich unbedeutend.

