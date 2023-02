Die neue Energie-Genossenschaft und ihr erstes Projekt

Von: Helga Zagermann

Teilen

Mitarbeiter montieren Photovoltaikmodule auf dem Dach eines Wohnhauses. © Marijan Murat/dpa

Maisach macht sich seine Energiewende selbst: Mit einer Bürger-Genossenschaft, die sich demnächst offiziell gründet. Erstes Projekt ist eine Solaranlage auf dem Dach der Grundschule in Maisach.

Maisach – Mitte Februar findet die interne Gründungsveranstaltung der Genossenschaft „Bürgerenergie Maisacher Land“ statt. Im Frühjahr soll dann in einer Versammlung die Öffentlichkeit über die Genossenschaft informiert und für das erste Projekt ins Boot geholt werden.

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) bezeichnete sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung als „geistigen Vater“ der Genossenschaft. Viel wichtiger sei aber das Engagement von zwölf Bürgern, die das Ganze „mit Dynamik und Eifer“ vorantreiben. Gewünscht sei, dass sich jeder beteiligen könne. Anteile an der Solaranlage sollen 200 Euro kosten.

Wer investieren kann

Investieren können nach jetziger Planung nur Maisacher. Aber es gibt eine Ausnahme: Auch Bürger aus dem Egenhofener Ortsteil Dürabuch können sich beteiligen. Das erklärte Seidl damit, dass Maisach nahe an Dürabuch Windkraftanlagen plane. Und mit der Möglichkeit der Beteiligung an der Bürger-Energie-Genossenschaft wolle man für die Dürabucher einen Ausgleich schaffen. Die Solaranlage auf dem Maisacher Grundschuldach sei somit so etwas wie ein „Friedenswerkzeug“.

Damit sich aber die Genossenschaft gründen kann, braucht sie ein Projekt. Und daher hatte der Maisacher Gemeinderat das Thema Grundschuldach auf der Tagesordnung. Die Gründer hatten darum gebeten, diese Fläche nutzen zu dürfen. Und der Gemeinderat votierte einstimmig dafür.

Rathauschef Seidl dankte und sagte, das Projekt werde der Kommune bei der weiteren Werbung für die Genossenschaft und für die Energiewende dienlich sein.

Pacht für Dachfläche auf Grundschule

Im Rathaus wird nun errechnet, welche Pacht die Genossenschaft für die Dachfläche zahlen muss. Zudem muss sie auf ihre Kosten ein Gutachten zur Standsicherheit der Anlage auf dem Dach erstellen lassen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

In einem vorhergehenden Tagesordnungspunkt hatte sich der Gemeinderat damit beschäftigt, ob man überhaupt Dächer kommunaler Liegenschaften an Dritte vergeben soll. Die Antwort: Ja, Dächer können vergeben werden, wenn diese nicht zur Deckung des eigenen Stromverbrauchs benötigt werden.

Der neue Klimaschutzmanager Jason Podt hatte für den Gemeinderat die beiden Modelle Eigennutzung und Vermietung verglichen. Finanziell günstiger sei es, wenn die Kommune selbst ihre Dächer belege, selbst in Photovoltaik-Anlagen investiere und den produzierten Strom auch weitestgehend selbst nutze, so sein Fazit. Doch nicht immer brauche man so viel Strom für gemeindliche Einrichtungen, wie auf deren Dächern produziert werden könnte. Dann, so der Rathausmitarbeiter, sei eine Vergabe an Dritte sinnvoll.

Solarmodule auf Haus der Mittagsbetreuung

Auf dem Dach der Mittagsbetreuung an der Grundschule Maisach gibt es bereits eine PV-Anlage. Diese könnte erweitert werden für den Eigenverbrauch in Schule, Mittagsbetreuung und Turnhalle. Das eigentliche Schuldach könne man also an die Genossenschaft abtreten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.