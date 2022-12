Maisach zimmert Sparhaushalt: Auch Biermarken für Senioren werden gestrichen

Von: Helga Zagermann

Das Maisacher Rathaus. © Weber

Steuern und Gebühren rauf, Projekte kürzen oder ganz streichen, alle Puffer aufzehren: Maisach spart sich mit Müh und Not einen Haushalt für 2023 zusammen. Es muss eine Lücke von über 1,4 Millionen Euro gestopft werden.

Maisach – Der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats hat den Etat für 2023 und die Finanzplanung bis 2026 vorberaten. Zugestimmt wurde allen vom Rathaus vorgeschlagenen Kürzungen und allen Gebühren-/Steuererhöhungen. Interessant für viele Bürger dürften zwei kleine Summen sein. Beim Einzug zur Maisacher Festwoche gibt es für die Mitglieder der teilnehmenden Vereine keine Gratis-Biermarken mehr. Das spart 8000 Euro. Auch die Senioren müssen beim Seniorennachmittag ihr Bier selbst zahlen, sie bekommen nur Hendlmarken (Einsparung: 6000 Euro). Zur Festwoche sagte Bürgermeister Hans Seidl (CSU) allgemein, dass es derzeit zwei Bewerbungen von Wirten gebe.

Eintritt ins Freibad wird teurer

Zehn Prozent teuer wird der Eintritt ins Freibad. Die Büchereigebühr steigt von zehn auf 15 Euro, die Hundesteuer von 80 auf 90 Euro, die Grundsteuer A (für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) von 320 auf 360 Punkte. Die Marktgebühren werden um 20 Prozent angehoben. Und die Zuschusssummen der Vereine werden nicht nur um 15 Prozent gekürzt, wie zuletzt beschlossen, sondern um 20 Prozent.

Bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt ergibt sich dadurch ein Plus von rund 55 000 Euro. Zudem muss bei den Ausgaben gespart werden. Das geschieht bei über 100 Positionen. Wobei nicht alles Kürzungen sind, sondern man an manchen Stellen auch einfach die Puffer aus der Finanzplanung genommen hat. Wobei Seidl einwandte, dass Maisach noch nie und in keinem Bereich auf großem Fuß gelebt habe. Daher sei es auch so schwer gewesen, Einsparpotenzial zu finden. Möglich war aber, Puffer zu streichen.

So müssen alle Ortsfeuerwehren bei Kleidung und Gebäudeunterhalt zurückstecken. Generell wird beim Unterhalt gespart: bei Kitas, Turnhallen, Schulen, Straßen und Friedhöfen. Insgesamt konnte dadurch eine Reduzierung des Verwaltungshaushalts, wo die laufenden Ausgaben von Einnahmen gedeckt sein müssen, von 1,3 Millionen Euro erreicht werden. Die abgabenbedingten Mehreinnahmen eingerechnet, müssen aber noch weitere 80 000 Euro gekürzt werden. Das wird versucht bis nächsten Donnerstag, wenn sich der Gemeinderat mit dem Etat beschäftigt.

Untersuchung Geothermie

Zudem möchte man weitere 80 000 Euro neu im Verwaltungshaushalt unterbringen: für Voruntersuchungen zur Geothermie. Das ist aber nur möglich, wenn es einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung gibt. Auch der soll am 15. Dezember vorliegen.

Im Verwaltungshaushalt wird es auch deshalb eng, weil die Ausgaben steigen: 2023 werden es 14,6 Millionen Euro sein, die über die Kreisumlage an den Landkreis fließen; die Personalkosten der Gemeinde steigen auf sieben Millionen Euro. Zugleich gehen die Einnahmen zurück – etwa bei der Gewerbesteuer von jetzt 17 auf rund 15 Millionen Euro.

Rücklagen gibt´s noch

Kämmerin Angelika Braunmüller gab auch einen Überblick über den Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen abgebildet werden. Dort sieht es gut aus. An Rücklagen stehen 50 Millionen Euro zur Verfügung. Wenn Maisach jedoch alles baut, was angedacht ist, müssen 2023 schon 17,3 Millionen Euro von der hohen Kante genommen werden, 2024 weitere 14 Millionen Euro. Und man muss nächstes Jahr Grundstücke für 12,6 Millionen Euro veräußern.

