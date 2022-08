Nächtlicher Streit unter Nachbarn in Maisach – dann wird eine Anwohnerin angefahren

Von: Lisa Fischer

In Maisach eskalierte ein Streit unter Anwohnern. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Ein Streit unter Nachbarn in der Frühlingstraße im Ortsteil Gernlinden ist am frühen Sonntagmorgen derart eskaliert, dass am Ende die Polizei kommen musste. Bei einem Beteiligten wurde der Führerschein sichergestellt. Mehrere Anwohner wurden leicht verletzt.

Maisach - Angefangen hatte der Streit zunächst zwischen einem 49-jährigen Münchner, der sich bei seiner Freundin auf dem Anwesen aufhielt, und einem 21-jährigen Maisacher. Letzterer fuhr gegen 0.20 Uhr mehrmals mit seinem Auto der Marke BMW auf einem Parkplatz des Anwesens hin und her. Der Münchner fühlte sich gestört, weshalb er zu dem 21-Jährigen in seinem BMW ging und ihn zurechtwies.

Daraufhin kam es zum Streit, woraufhin der 49-jährige Münchner mit dem Pkw-Opel seiner Freundin zum BMW fuhr, um diesen einzuparken. Beim Öffnen der Türe schlug er diese gegen die Beifahrerseite des BMW, wobei eine Delle entstand.

Anschließend holte der 49-jährige Münchner seinen Pkw der Marke Nissan aus der Garage, um den BMW weiter einzuparken. Beim Rückwärtsfahren touchierte er eine 33-jährige Anwohnerin und verletzte sie leicht an der linken Körperseite.

Im weiteren Verlauf schlug der Mann laut Polizei einem 19-jährigen Münchner, der sich ebenfalls auf dem Grundstück befand, ins Gesicht und schubste ihn zu Boden. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Nun ging der Lebensgefährte der angefahrenen Anwohnerin, ein 24-jähriger Maisacher, dazwischen und wurde im Gerangel leicht verletzt. Der 49-Jährige wurde laut Polizei von den anwesenden Personen ebenfalls geschlagen und leicht verletzt.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten bei der Anzeigenaufnahme bei dem 49-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Eine Blutentnahme wurde bei dem Mann angeordnet. Der genaue Sachverhalt wird nun ermittelt.

