Maisach sucht neuen Wirt für Festwoche - vielleicht mit neuem Termin

Von: Helga Zagermann

Hans Seidl beim Anstich. © Weber

Nach dem Zwischenspiel mit Wirt René Kaiser wird nun die Bewirtung der Maisacher Festwoche 2023 offiziell ausgeschrieben. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Maisach – Die Ausschreibung wird auf der Internetplattform festwirt.de platziert. Zudem soll sie an diejenigen Wirte gehen, mit denen die Gemeinde bereits dieses Jahr nach der kurzfristigen Absage von Festwirt Jochen Mörz in Kontakt war.

Bindung an Brauerei

Wenn ein Wirt den Zuschlag erhält und sich gut macht, dann hat er Aussicht darauf, den Vertrag für die folgenden drei Jahre verlängern zu können. Zudem steht in den Ausschreibungsunterlagen, dass die Gemeinde im ersten Jahr keine Platzmiete erhebt, sondern nur die Verbrauchskosten. Vorgegeben ist die Bindung an die Maisacher Brauerei und an Angebote wie Seniorentag und Einzugsfest. Ins Zelt sollten rund 1500 Personen passen, in den Biergarten 400. Maximal zehn Festtage sind möglich.

Der Wirt muss – und das dürfte auch 2023 ein Problem sein – für das ganze Personal sorgen, das zur Durchführung eines Volksfestes nötig ist. Die Gemeinde kümmert sich darum, Schausteller zu buchen. Weiteres Problem sind die Stromkosten: Es braucht einen zeitweisen, provisorischen Anschluss seitens der Bayernwerke – und der ist teuer.

Es wird teurer

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) sagte: „Eines steht fest: Es wird künftig teurer werden für die Gemeinde.“ Der langjährige Wirt Mörz hatte zuletzt immer wieder kritisiert, dass die Gemeinde dem Wirt der Festwoche finanziell zu wenig entgegenkomme.

Neu ist, dass dem Wirt freiere Hand bei der Terminfindung gegeben wird. Der traditionelle Zeitpunkt der Festwoche Ende August sei wohl nicht so günstig, so Seidl: Ein Großteil des Personals mache zu dieser Zeit nach vielen Einsätzen auf anderen Volksfesten Urlaub, zumal dann die Wiesn bevorstehe. Und auch viele Familien seien verreist. Daher denke man über die letzte Woche vor den Sommerferien nach. Die Festwoche könnte also Ende Juli stattfinden. zag

