Immer mehr Kunden bei der Tafel - extra Ausgabe muss her - die Lebensmittel holen fleißige Helfer

Von: Lisa Fischer

Stammgäste an den Rampen von Supermärkten und Discountern: Dieter Feix und Ludwig Bergmeier. © lif

Gestiegene Lebensmittelpreise, plus Versorgung ukrainischer Flüchtlinge: Die Tafeln erleben einen Ansturm. Alle Bedürftigen mit gespendeter Nahrung zu versorgen, ist eine Herkulesaufgabe – und ein echter Knochenjob für die ehrenamtlichen Helfer.

Maisach – „Her mit den Kartoffeln“, ruft Dieter Feix und zieht beherzt zwei Säcke aus einer flachen Plastik-Kiste. Er dreht und wendet die Kartoffelsäcke in der Hand, begutachtet sie kurz und legt sie schließlich in eine andere, schwarze Plastik-Kiste, die vor ihm steht. Feix ist der stellvertretende Leiter der Maisacher Tafel. Mit Ludwig Bergmeier fährt er zweimal pro Woche 13 Supermärkte ab, um Ware abzuholen.



Tafel Maisach: Eine von vier Ausgabestellen der Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck

Mittlerweile vier Ausgabestellen für Lebensmittel werden unter dem Dach der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck organisiert: Bruck, Puchheim, Olching und Maisach. Bei den Tafeln können sich Bedürftige einmal pro Woche kostenfrei mit Lebensmitteln eindecken. Diese holen ehrenamtliche Helfer der Tafel, wie Dieter Feix und Ludwig Bergmeier bei Supermärkten und Discountern, aber auch kleineren Geschäften und Herstellern ab.

In Maisach kommen dienstags rund 60 Kunden vorbei. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich die Zahl der Bedürftigen – wie bei den anderen Ausgabestellen – verdoppelt. „Zusätzlich sind es 65 bis 70 Ukrainer. Deshalb haben wir freitags extra eine Ausgabe nur für Geflüchtete eingerichtet“, sagt Feix.

Seit über 15 Jahren legt Lorenz Widmann auf seinem Kartoffelhof Feldfrüchte und Gemüse für die Fahrer der Tafel bereit. Diesmal sind es neben Kartoffelsäcken auch viele Zwiebeln. © lif

Auch andere Ausgabestellen bieten inzwischen einen zweiten Termin an oder haben die Öffnungszeiten verlängert. Das stellt sie vor personelle Probleme. Neue zusätzliche Helfer in genügender Zahl zu finden, ist schwer. Auch der Druck, genug Ware für den vergrößerten Kundenkreis zusammenzubekommen steigt.

Tafel Maisach: Ehrenamtliche holen Ware ab und prüfen: Mülltonne oder mitnehmen?

Die Sachen müssen genießbar sein, und den Qualitätsanforderungen entsprechen. „Unser Sammelgebiet zieht sich von Mammendorf bis Eichenau“, sagt Feix und greift nach einer Packung Nektarinen. Es folgt dieselbe Prozedur wie bei den Kartoffeln. Prüfender Blick, hin- und her wenden und dann die Entscheidung: Mülltonne oder mitnehmen.

Das Obst und Gemüse, das Bergmeier und Feix auf der Laderampe bei Lidl in Gernlinden untersuchen, haben zuvor Mitarbeiter aus den Regalen im Discounter genommen. „Die meisten unterstützen uns wirklich sehr und stellen alles bereit“, sagt Feix, während er eine Schachtel Erdbeeren auf Schimmelspuren prüft.

Was noch gut ist und was nicht, können die beiden Männer schnell entscheiden. „Jeder Tafel-Helfer nimmt an Schulungen teil, zu Lebensmittel, Lagerung und Hygiene“, erklärt Feix. Dabei hat Dieter Feix, der 50 Jahre lang im Bankgeschäft gearbeitet hat, gelernt, dass bei sogenanntem Wassergemüse, wie Karotten und Erdbeeren, sich der Schimmel durch die ganze Packung ziehen kann. „Ist eine Frucht befallen, müssen wir alles wegwerfen.“

Tafel Maisach: Nach 50 Jahren im Bankgeschäft will er etwas Gutes tun

Bei der Tafel ist Feix seit vier Jahren. Er hatte sich aus dem Berufsleben in den Vorruhestand zurückgezogen. „Nach vielen Jahren im Geldgeschäft wollte ich etwas Soziales tun.“ Über seinen Nachbarn sei er auf die Idee gekommen, bei der Tafel zu helfen.

Sein Engagement machte ihm so viel Freude, dass er seinen Jugendfreund Ludwig Bergmeier sozusagen zwangsrekrutierte. „Ich habe zu ihm gesagt, sobald du in den Ruhestand gehst, bist du auch dabei.“ Inzwischen sind die beiden als Tafel-Fahrer ein eingespieltes Team. Ludwig Bergmeier steht oben auf der Rampe und packt eine Klappkiste voll mit Ware, die qualitativ für gut befunden wurde. Feix nimmt sie und stellt die Lebensmittel hinten in den Laderaum des weißen Sprinters. Der Mercedes-Bus mit dem Aufdruck „Fürstenfeldbrucker Tafel“ und „Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck“ hat extra eine vom Fahrerraum separierte Ladefläche.

Diese wird speziell gekühlt. Joghurt, Käse und weitere Milchprodukte müssen vor allem bei der Sommerhitze durchgehend gekühlt werden. Sind alle gespendeten und brauchbaren Lebensmittel eingepackt, geht es weiter, zum nächsten Halt.

Feix lenkt den Transporter auf das Gelände des Aldi in Maisach, hält kurz an, Kollege Bergmeier steigt aus und geht in die Filiale. Während er Bescheid gibt, dass die Tafel da ist, fährt Feix den Wagen weiter um das Gebäude herum und gekonnt rückwärts vor die Laderampe. Dort, wo normalerweise die Lastwagen die Ware für den Discounter liefern.

Da geht auch schon das Rolltor auf, das der 66-jährige Bergmeier von innen hochfährt. Dann heißt es ran an die nächste Palette mit Kisten voller Lebensmittel. Die nächsten Stationen sind Rewe und der Kartoffelhof von Lorenz Widmann. Dort warten säckeweise Zwiebeln und Kartoffeln auf Abholung. Aussortieren müssen die Ehrenamtlichen hier nicht mehr. Seit über 15 Jahren legt Widmann wöchentlich Gemüse für die Tafel beiseite.„Er war einer der ersten, der bei der damaligen Olchinger-Maisacher Tafel dabei war.

Tafel Maisach: Lebensmittel-Spenden werden aufbereitet „wie im Supermarkt“

„Unser Tag endet so gegen 19 Uhr“, sagt Feix. Am Ende der Tour muss der Transporter entladen und die Ware im Lager des Tafelladens untergebracht werden. Dort wartet schon Normann Wenke, Leiter der Tafel Maisach. Bevor die Lebensmittel zur Ausgabe in die Regale kommen, wäscht und putzt eine Helfer-Gruppe aus vier bis fünf Frauen alles. „Die bereiten das auf, wie wenn es Ware im Supermarkt wäre“, erklärt Feix anerkennend.

Die Tafel versorgt damit rund 300 Menschen pro Woche, berichtet Wenke. Denn hinter jedem Abholer müsse man mit zweieinhalb bis drei Personen rechnen, die mitversorgt werden. „Wir freuen uns deshalb immer über weitere Helfer oder Fahrer.“

Kontakt und Information: Wer bei den Tafeln mithelfen oder mehr dazu erfahren möchte, kann sich an die Bürgerstiftung wenden: Telefon (werktags 9 bis 12 Uhr) (0 81 41) 34 87 22, E-Mail info@buergerstiftung-lkr-ffb.de.

