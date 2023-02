Saftige Geldstrafe für Beleidigung im Internet

Von: Angela Walser

Hasskommentare und Beleidigungen im Internet können ganz schön teuer werden. Das bekam am Dienstag eine Frau aus Maisach zu spüren.

Maisach – Die 54-Jährige hatte 2021 den Bundestags-Abgeordneten Helge Lindh (SPD) beleidigt, der auf Twitter den Muslimen in seinem NRW-Wahlkreis Wuppertal zum Ramadan gratuliert hatte. Vor Gericht bestritt die Frau den Vorwurf.

In erster Instanz vor dem Amtsgericht Fürstenfeldbruck war die Kfz-Mechanikerin aus dem Landkreis im Mai vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe von 2000 Euro (50 Tagessätze) verurteilt worden. Die Brucker Amtsrichter sahen es als erwiesen an, dass die Frau selber den Tweet verfasst hatte.

Handy frei zugänglich?

Sie behauptete Gegenteiliges. Ihr Handy sei stets frei zugänglich in der Wohnung herumgelegen, in der noch eine Mutter mit ihrem Sohn gelebt habe. Doch warum sollten die beiden einen derartigen antimuslimischen Post absetzen? Das hatte sich schon den Amtsrichtern nicht erschlossen. Zudem hatte die Handwerkerin früher ein AfD-Banner mit dem Hinweis „Mut zur Wahrheit“ als Statusbild geführt.

Gegen die Angeklagte war zudem noch ein weiteres Verfahren anhängig. Dabei ging es um die Aufforderung an die Polizei, Klimakleber doch mit Kabelbindern an Laternen zu fesseln. Zu diesem Post stand die Angeklagte. Sie hatte ihn geschrieben, als sie wegen einer Demonstration der Klima-Aktivisten mit ihrem Auto in München im Stau stand. Dadurch habe sie einen wichtigen Termin bei ihrer Chirurgin nicht wahrnehmen können. Auf den habe sie fast ein Jahr gewartet.

Hausdurchsuchung in aller Früh

Im Hinblick auf die zu erwartende Strafe wegen der Beleidigung hatte die Staatsanwaltschaft das „Kabelbinder-Verfahren“ eingestellt. Der Vorsitzende Richter am Berufungsgericht bot der Angeklagten deshalb an, ihren Einspruch zurückzunehmen. Damit könnte sich die Strafe nicht erhöhen, denn bei einer Rücknahme würde wohl auch die Staatsanwaltschaft nicht mehr auf die Berufung bestehen. Die 54-Jährige empfand das als Kuhhandel und ging nicht darauf ein.

Sie berichtete von der Hausdurchsuchung morgens um sechs Uhr, die kein „Pappenstiel“ gewesen sei. Dabei wurden Handy und Laptop beschlagnahmt. Letzteren bekam sie wieder zurück, das Handy nicht. Sie riet zu einer technischen Untersuchung des Handys, doch das Gericht glaubte nicht an wirkliche erhellende Beweise. Schon bei der Hausdurchsuchung war der beleidigende Beitrag nicht mehr zu finden gewesen. Zudem hatte sich die Angeklagte inzwischen bei Twitter abgemeldet.

Das Landgericht München II änderte das Urteil aus Fürstenfeldbruck nur dahin gehend ab, dass die Tagessatzhöhe von 40 auf 50 Euro heraufgesetzt wurde. Die Frau ist nämlich nicht mehr arbeitslos. Ob sie gegen die Entscheidung Revision einlegt, blieb offen.

