Umwelt-Fachleute dringend gesucht: „Der Markt ist leer“

Von: Helga Zagermann

Die Stelle des Klimaschutzmanagers im Rathaus ist nach wie vor unbesetzt. Und es ist auch kein geeigneter Kandidat in Sicht, wie Bürgermeister Hans Seidl (CSU) auf Tagblatt-Nachfrage berichtet.

Maisach – Die Frist der bereits zweiten Ausschreibung ist am Freitag abgelaufen.

Zwar habe man ein paar Bewerbungen bekommen, so Seidl. Aber die seien leider „nicht hoffnungsvoll“. Das bringt die Verwaltung in die Bredouille, weil man eigentlich sogar zwei Fachleute für den Bereich Natur- und Ressourcenschutz, Landschaftspflege, Klimaschutz und Energiemanagement einstellen möchte, beide in Vollzeit.

Zum einen geht es um die neu geschaffene Stelle der Klimaschutzmanagerin. Constanze Neumann war nach nicht einmal einem Jahr in dieser Position ins Rathaus von Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Landkreis München) gewechselt. Seit Sommer 2021 ist ihr Platz im Maisacher Rathaus frei. Ein zweiter neuer Mitarbeiter soll von Eugen Bachhuber – früher und jetzt wieder Alleinkämpfer in der Umweltabteilung – noch eingearbeitet werden, bevor Bachhuber Ende des Jahres in Ruhestand geht.

Dritte Ausschreibung

Aber es sieht schlecht aus: „Der Markt ist leer“, sagt Seidl. Man werde wohl eine dritte Ausschreibung brauchen und dann großräumiger auf Kandidatensuche gehen müssen.

Viele Bewerber hätten gerade erst ihr Studium abgeschlossen, den meisten fehle Erfahrung durch Praktika, aber auch in der Verwaltungsarbeit. Wenn man sich dann nicht nur in die Thematik selbst, sondern auch in die Verwaltungsarbeit und die Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Bürgern einarbeiten müsse, sei das einfach zu viel. zag

