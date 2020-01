Verbot ist nicht mehr möglich: Aldi darf Pylon aufstellen

Am neuen Aldi am Strasserwinkel dürfte ein Werbepylon aufgestellt werden.

Maisach – Das hatte der Gemeinderat früher so beschlossen, und es ist im Bebauungsplan festgehalten. Daher kann diese Zusage nun nicht mehr rückgängig gemacht werden, hieß es in der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Eine Woche zuvor hatte es Bedenken im Gemeinderat gegeben, dass der Pylon zu groß sei und das Ortsbild zu sehr beeinflusse. Man überlegte, die Werbetafel einfach zu verbieten. Doch das geht nun nicht mehr.

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) versicherte aber, er werde mit den Verantwortlichen des Konzerns das Gespräch zu suchen. Eine Möglichkeit wäre, auf den Pylon zunächst zu verzichten und erst in einem Jahr nachzurüsten, falls sich bis dahin zeige, dass der Discounter übersehen werde. Derzeit herrsche aber freie Sicht von der Straße zum Standort. So brauche es die Tafel eigentlich nicht. Wenn sie trotzdem aufgestellt wird, sei das nur direkt am Markt, nicht an der Straße erlaubt. zag