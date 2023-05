Duplexgaragen bleiben verboten - Bäume müssen weichen

Von: Helga Zagermann

Was ist wichtiger: Bäume zu schützen oder Duplexgaragen zu verhindern? Der Gemeinderat hat sich kürzlich in dieser Frage gegen den Baumschutz entschieden.

Maisach - Hintergrund ist, dass man keinen Bezugsfall schaffen und die erst jüngst geänderte Stellplatzsatzung nicht gleich wieder schwächen will. Anlass der Diskussion war ein Bauantrag für einen Vierspänner auf einem Grundstück an der Malchinger Straße 6 in Maisach. Seit zwei Jahren wird über das Projekt diskutiert, weil für die vier Reihenhäuser wohl alle Bäume auf dem Areal gefällt werden müssten. Und so hatte sich das Landratsamt mit einem Vorschlag eingeschaltet: Wenn die Gemeinde Maisach statt eines Einzelstellplatzes eine Duplexgarage zulassen würde, könnte eine der beiden großen Buchen gerettet werden.

Präzedenzfall vermeiden

Doch Duplexgaragen will man in Maisach partout nicht. Sie sind nur ausnahmsweise in Tief- oder oberirdischen Bestandsgaragen zugelassen. Und Bürgermeister Hans Seidl (CSU) bat das Gremium in der Sitzung darum, „nicht an der Satzung zu kratzen“. Man fürchte, dass ein Präzedenzfall entstehe, wenn man hier eine Duplexgarage zulasse.

Die Kreisbehörde hält dagegen in diesem Fall die Baumschutzverordnung für wichtiger als das Verbot von Duplexgaragen – und wurde in dieser Sicht von einigen Gemeinderatsmitgliedern unterstützt. Peter Aust (SPD) war ebenfalls für den Stapelparker, „damit ein Baum stehen bleibt“. Matthias Weiss (Grüne) sah es genauso.

Erfreulich deutlich wurde Dritter Bürgermeister Alfred Hirsch (FW): „Ich bin ein Verfechter von Duplexgaragen. Schade, dass wir das nicht machen.“

Sinn und Unsinn von Duplex-Garagen

Daraufhin wurden die Argumente gegen die Stapelparker aufgewärmt. Sie würden nicht konsequent genutzt, weil es für viele einfacher sei und schneller gehe, ihr Auto an der Straße zu parken. Auch viele normale Garagen seien kein Auto-, sondern Fahrrad- und Radanhänger-Stellplatz, Werkstatt und Lager für Gartenmöbel sowie Diverses. Hier kam wieder Alfred Hirsch ins Spiel: Gerade bei einem Stapelparker mit zwei Plattformen passiere das eben nicht: „Ich kenne keine Duplexgarage, die zur Werkstatt geworden ist.“

Doch die Mehrheit des Gemeinderats wollte am Verbot der Doppelparker festhalten – zulasten von Bäumen. Und so wurde der Bauantrag mit den acht einzelnen Stellplätzen mehrheitlich genehmigt, der Vorschlag des Landratsamtes abgelehnt. Nun müssen wohl vier Bäume auf dem Areal gefällt werden.

Außer der Planer lässt noch einmal mit sich reden. Wenn man Müllhäuschen anders platziert, wäre vielleicht eine Buche zu retten.

Fazit einer längeren Debatte: Das Duplexgaragen-Verbot ist gerettet, dafür sind aber mindestens drei große Bäume verloren.

