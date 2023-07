Maisacher Volksfest-Gaudi zurück - aber ohne Karussells

Von: Peter Loder

Prost auf dem Maisacher Volksfest. © Peter Weber

Nach dem Volksfest-Ärger im Vorjahr geraten die Maisacher Bierzeltbesucher heuer geradezu ins Schwärmen, wenn sie auf die Qualität der Speisen und die flotte Bedienung angesprochen werden. Doch es gibt auch Kritik: Fahrgeschäfte fehlen.

Maisach – Während die Zufriedenheit der Bierzeltbesucher vor allem auf die Verdienste des neuen Wirts Ewald Zechner zuzuschreiben ist, sorgt der vom Rathaus verwaltete Schaustellerbereich für Kritik. Vor allem, weil es für Kinder weder Karussells noch Autoscooter oder Geisterbahn gibt. Lediglich von einer Bungee-Hüpfanlage kommt fröhliches Gekreische. Ansonsten beschränkt sich das im tristen Schotter-Halbkreis ums Bierzelt aufgebaute Vergnügungsangebot auf Büchsenwerfen, Ballonspickern, Plüschtier-Glücksgreifen und Angelspiel. Selbst eine auf jedem Volksfest obligatorische Schießbude fehlt.

Karussellbetreiber hatkurzfristig abgesagt

Festreferent Tobias Ottillinger erklärt die fehlenden Attraktionen mit der kurzfristigen Absage eines Kettenkarussellbetreibers. Bürgermeister Hans Seidl: „Schausteller dafür zu bezahlen, dass sie zu uns kommen, war keine Option, um dafür Steuergelder zu verwenden.“ Standgebühren müssen in Maisach ohnehin nicht bezahlt werden.

Voll des Lobes sind die erwachsenen Besucher dagegen vom Festzelt-Konzept. „Kein Vergleich zum Vorjahr“, urteilte Sportclub-Kicker Florian Stoller. Er war zusammen mit seinen Fußballkameraden Christian König, Zeno Zimmermann und Klaus Polster Teil eines Großaufgebotes, das der Verein für den Festzug ins Bierzelt auf die Beine gestellt hat.

„Super, was hier angeboten wird. Es gibt nichts zu bemängeln. Das Essen ist sehr gut, das Bier schmeckt und die Atmosphäre ist toll.“ Was Stoller bisher nur selten in einem Bierzelt erlebt hat: „Der Wirt kam persönlich an den Tisch und hat gefragt, ob alles passt.“

Ähnlich begeistert waren Überackers rot-weiße Fußball-Überflieger. Klubpräsident Josef Müller residierte mit seinen Kolleginnen Rita Berghammer und Angelika Biller unübersehbar unter dem Vereinsschild, das ihr großflächiges Biertisch-Revier markierte. „Es passt“, urteilte der Vorsitzende über das neue Festwochen-Konzept unter dem Motto „Maisacher Sommer“ mit dem luftigen, seitlich geöffneten Zelt, dem Biergarten und einem eigenen Lounge-Bereich. Was ihm aber schon im Vorjahr nicht gepasst hat, ist der Umzugs- und Anzapftermin am Samstag.

Bestnoten bekommen von den Gästen vor allem die Hendl, die sich Ewald Zechner aus Österreich liefern lässt. Das Fleisch, so erklärt der Wirt, sei deshalb so saftig, weil die Ösi-Hühner im Schnitt 1250 Gramm und somit wesentlich mehr als üblich wiegen würden.

Hendlbratervon der Wiesn

Und dann steht da noch „Turbo“ am Grill. Der unter diesem Spitznamen bekannte Chefbruzzler aus Heilbronn mit Schnauzer und roten Käppi heißt im richtigen Leben Alexander Kopp und ist auf dem Oktoberfest schon eine Legende. Dort weihte „Turbo“ alle im Hippodrom ein- und ausgehenden Promis in die Geheimnisse des Hendlgrillens ein und ist auch heuer wieder im neuen Münchner-Stubn-Zelt auf der Wiesn vertreten.

