Feuerwehrtag beim Volksfest: Löschprofis zeigen ihr ganzes Können

Von: Ulrike Osman

Kampf gegen die hohen Flammen: Wie man einen Brand richtig löscht, erklärten die Feuerwehrleute den viele Besuchern bei ihren Vorführungen im Rahmen des Volksfestes. © Weber

Statt mit der Schafschau endete das Maisacher Volksfest heuer mit einem großen Feuerwehrtag. Die sechs Ortsteilwehren boten den Besuchern Vorführungen und jede Menge Informationen rund um ihre Arbeit. Und die Gäste durften selbst ran an den Löschsimulator.

Maisach – Ein demolierter blauer Kleinwagen liegt auf dem Dach. Feuerwehrleute sind mit hydraulischen Spreizern und Scheren dabei, das Wrack aufzuschneiden und einen Verletzten zu bergen. Hinter den Absperrungen recken zahlreiche Schaulustige die Hälse, um ja nichts zu verpassen. Sie sind in diesem Fall keine Gaffer, sondern willkommene Gäste. Denn bei der Rettungsaktion handelt es sich nicht um den Ernstfall, sondern um eine Vorführung im Rahmen des Feuerwehrtags auf dem Maisacher Volksfest.

Mehr Nachwuchs

Normalerweise findet am letzten Tag des Volksfests die beliebte Schafschau statt. Heuer kam sie jedoch aufgrund von Personalengpässen bei den Schäfern nicht zustande. Auf Initiative des Volksfestreferenten Tobias Ottillinger erklärten sich die sechs Ortsteilwehren aus Maisach, Gernlinden, Germerswang, Malching, Rottbach und Überacker kurzfristig bereit, in die Bresche zu springen. Und wie – jede Menge Fahrzeuge wurden aufgefahren und Vorführungen organisiert, Dutzende Aktive beteiligten sich an der Durchführung.

Den Wehren ging es durchaus auch darum, Nachwuchs zu generieren. Zwar leidet laut Bürgermeister Hans Seidl keine von ihnen unter akuter Personalnot. „Aber es ist auch nicht so, dass wir uns vor Zuspruch nicht retten können.“ Für tatkräftige Unterstützung sei man immer dankbar, bestätigte der Gernlindener Kommandant Sebastian Meiler. Feuerwehr sei „ein spannendes Hobby und Ehrenamt“, bei dem man auch noch Gutes für die Sicherheit seiner Mitmenschen tue.

Nicht immer müssen es dramatische Einsätze bei Bränden oder Unfällen sein. Auch die regelmäßige Überprüfung und Wartung von Feuerlöschern gehört dazu. „Alle zwei Jahre bieten wir das an“, berichtet der Germerswanger Kommandant Gottfried Obermair. Nicht nur nachlassender Druck im Feuerlöscher kann ein Problem sein. Im Ernstfall muss man auch wissen, wie man ihn richtig bedient. Das konnten die Besucher des Feuerwehrtages an einem Löschsimulator erproben, aus dem auf Knopfdruck die Flammen schossen. „Die meisten Leute machen den Fehler, aus zu großer Entfernung löschen zu wollen“, erklärte Obermair. Doch man müsse so nah wie möglich an den Brandherd herangehen und den Schaum von oben auf die Flammen sprühen.

Investitionen

Dass den Bürgern vor Augen geführt wurde, welches Fahrzeug- und Personalaufgebot zu ihrer Sicherheit bereitsteht, freute Bürgermeister Seidl, der die Vorführungen interessiert verfolgte. „Die Gemeinde steht hinter den sechs Ortsteilwehren“, so der Rathauschef. Allein in diesem Jahr investiere man zwei Millionen Euro in neue Fahrzeuge. Die jüngste Neuanschaffung – ein Mannschaftswagen für die Feuerwehr Gernlinden – war erst am Tag zuvor eingeweiht worden und trug noch den Blumenschmuck.

Hinzu kommen Baumaßnahmen – Maisach und Überacker erhalten neue Feuerwehrhäuser, in Rottbach soll umgebaut und erweitert werden. Auch zur Personalstärke trägt das Rathaus bei. Im Falle von Neueinstellungen freue man sich, wenn die Bewerber neben der fachlichen Qualifikation eine Feuerwehrausbildung mitbringen, so Seidl. Oft sei das bei den Bauhofmitarbeitern der Fall. Aber auch eine Verwaltungsmitarbeiterin ist aktive Feuerwehrfrau. „Wenn der Alarm losgeht, lässt sie die Tastatur stehen und ist weg.“

