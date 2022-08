Wegen Firmenerweiterung müssen 27 Bäume fallen

Von: Helga Zagermann

An der Tulpenstraße in Maisach müssen für eine Firmenerweiterung 27 Bäume fallen.

Die Firma Enaco will ihren Betriebsstandort an der Tulpenstraße in Maisach erweitern. Problem dabei: Es müssen 27 Bäume gefällt werden.

Maisach - Geplant ist von der Firma Enaco an der Tulpenstraße in Maisach Folgendes: Sanierung und Umbau der bestehenden Lkw-Abstellhalle, der Neubau eines Werkstattgebäudes und der Neubau eines Bürogebäudes. Für des gesamte Vorhaben müssen 27 Bäume gefällt werden. Das führte zu einer Diskussion im Gemeinderat, der den Bauantrag aber schließlich einstimmig genehmigte.

Waltraut Wellenstein (SPD) fragte nach: Ob es keine Möglichkeit gebe, mehr Bäume zu erhalten? Es handle sich um „wunderschöne, riesig große Laubbäume“. Zwar seien Nachpflanzungen vorgeschrieben. „Aber Sie alle wissen, wie lange ein Baum braucht, bis er ein Blätterdach entwickelt und Sauerstoffproduzent ist.“ Bürgermeister Hans Seidl (CSU) antwortete: „Ich kämpfe um viele Bäume, aber auch um Betriebe.“ Die Gemeinde werde die Einnahmen durch die Gewerbesteuer „in naher Zeit noch dringend brauchen“.

Der Rathauschef erklärte, dass man sich bei den Plänen mit dem Landratsamt abgestimmt habe. Denn das Areal liege im Außenbereich, zudem nahe am Überschwemmungsgebiet. Es sei deshalb nicht möglich gewesen, die neu geplanten Gebäude nach Westen zu verschieben, um mehr Bäume zu erhalten: Bauen im Überschwemmungsgebiet sei verboten. Zudem habe die Kreisbehörde gefordert, für Büro und Werkstatt je ein Gebäude zu errichten – und kein gemeinsames. Insgesamt könne man den Platz auf dem Areal nicht anders nutzen.

Und wenn der Betrieb in Maisach keine Zukunft habe, so Seidl, der vor seinem Bürgermeisteramt 17 Jahre lang bei Enaco gearbeitet hatte, dann ziehe die Firma weg. Man wolle Enaco aber halten.

Erste Beratungen im Gemeinderat über die von der Firma gewünschte Erweiterung gab es bereits Mitte 2018. Schon damals war das Problem das Überschwemmungsgebiet. Mitte 2019 folgte die nächste Beratung. Und damals hieß es, Enaco, das 1964 in Maisach gegründet worden war, sei bereits von einer anderen Kommune ein passendes Gewerbegrundstück angeboten worden.

Mit der nun erfolgten Bewilligung des Bauantrags ist der Wegzug wohl vom Tisch. Dafür müssen aber 27 Bäume gefällt werden. 30 Nachpflanzungen sind gefordert. Festgelegt wurde zudem, dass das Dach des Bürogebäudes begrünt werden muss. Bei der neuen Werkstatt soll die Firma entscheiden, ob sie lieber ein begrüntes Dach oder eine PV-Anlage auf dem Dach haben möchte.