Aus Mangel an Nutzern: Carsharing-Angebot wird eingestellt

Von: Hans Kürzl

Ein Statt-Auto. © Klaus Haag

In Maisach und Gernlinden wird das Angebot von Carsharing beendet. Es gibt zu wenige Nutzer.

Maisach – Am Bahnhof in Maisach steht ein Carsharing-Auto. Und da steht es eben die meiste Zeit – denn es gibt kaum Nutzer. Daher hat der Gemeinderat nun beschlossen, das Angebot einzustellen. Das betrifft auch das Leihauto in Gernlinden.

Der Gemeinderat war sich einig, dass die Kommune das Defizit nicht übernehmen soll. Der Beschluss fiel mit großer Mehrheit.

Nutzung dürftig

Als dürftig hatte Rathaus-Verwaltungsleiter Peter Eberlein die Nutzung des Angebots bezeichnet, das erst im November 2020 durch ein konventionelles Fahrzeug erweitert worden war. Ein Vertreter der Firma „Stattauto“ hatte dann kürzlich die Gemeindeverwaltung darauf hingewiesen, dass die Firma vor der Entscheidung stehe, den Standort Maisach aufzugeben. Die Kommune hätte dies verhindern können, indem sie das Betriebskostendefizit in Höhe von etwas mehr als 8200 Euro jährlich übernimmt. Zudem muss das Rathaus für Dienstfahrten eine Gebühr bezahlen, wenn es auf das Carsharing-Auto zurückgreifen möchte.

Ein Benziner

Gottfried Obermair (Freie Wähler) lehnte eine Fortsetzung des Vertrages allein schon aus ökologischen Gründen ab: „Da wird ein Benziner angeboten.“ Das könne man der Umwelt zuliebe nicht mitmachen. Im Verhältnis zum Nutzen seien die Kosten zu hoch, so Obermair.

Ähnlich argumentierte Christa Turini-Huber (CSU). Die Haushaltslage rechtfertige eine Entscheidung gegen eine Fortsetzung des Angebots: „Wenn es nicht genutzt wird, müssen wir es als Gemeinde auch nicht länger vorhalten.“

Auch in Gernlinden

Auf Nachfrage der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Heike Demant teilte Bürgermeister Hans Seidl (CSU) mit, dass von einer Einstellung des „Stattauto“-Angebots auch der Standort Gernlinden betroffen sei.

Verwaltungsleiter Eberlein sprach davon, dass die geringe Nutzung ein „Maisacher Problem ist“. Denn je städtischer der Charakter einer Kommune sei und/oder je näher sie an München liege, umso besser werde Carsharing angenommen. In Maisach dagegen könne man auch den Bus nutzen, um etwa nach Fürstenfeldbruck zu kommen.

