Ort will Flüchtlinge nicht mehr dauerhaft aufnehmen - Kritik an Verteilung

Von: Helga Zagermann

Maisach wehrt sich dagegen, dass immer mehr Flüchtlinge in den Ort kommen. Der Bürgermeister beklagt außerdem eine Ungleichverteilung im Landkreis.

Maisach – Die Gemeinde schiebt dem Landratsamt einen Riegel vor: Die Kapazitäten im Asyl-Ankunftszentrum im Maisacher Gewerbegebiet dürfen zwar, wie bereits geschehen, durch ein Zelt erweitert werden. Eine dauerhafte Unterbringung von Flüchtlingen wird aber untersagt. Zudem appellierte Rathauschef Hans Seidl (CSU), zugleich Sprecher der Bürgermeister im Landkreis, an seine Kollegen, sich einzubringen. Bisher würden wenige Kommunen die Hauptlast tragen.



Erstmals Zelte

Derzeit wiederholen sich –auch angefacht durch den Krieg in der Ukraine – die Vorgänge der ersten Flüchtlingskrise. Immer mehr Hilfesuchende kommen in Deutschland an und werden auf Bundesländer, Bezirke und Landkreise verteilt. Unterkünfte fehlen überall. Daher hatte das Landratsamt Anfang Januar bekannt gegeben, dass erstmals Zelte aufgestellt werden müssen – andere Immobilien stehen nicht zur Verfügung. Und Turnhallen will Landrat Thomas Karmasin (CSU) nicht mehr belegen. Zelt-Standorte sind in Mammendorf am Freizeitgelände und an der Emmy-Noether-Straße in Maisach.



Dort gibt es bereits seit längerem ein Ankunftszentrum. Hier erfolgt die Registrierung der Asylsuchenden, bevor sie auf Unterkünfte im ganzen Landkreis verteilt werden – wenn es denn Unterbringungsmöglichkeiten gibt.



Keine Anmeldung in Maisach

So betonte Seidl im Maisacher Gemeinderat, dass man einen dauerhaften Aufenthalt von Flüchtlingen an der Emmy-Noether-Straße ausdrücklich untersage. Sowohl die Container als auch das neue Zelt, 30 Meter lang, zwölf Meter breit, dürfen vom Landratsamt nur als Ankunftszentrum genutzt werden. Seidl verbietet zudem, dass sich die Flüchtlinge des Ankunftzentrums im Rathaus in Maisach anmelden – daraus könnten der Kommune Folge-Aufgaben und -Kosten entstehen. „Das können wir leider nicht mehr schultern.“ Man habe im Landratsamt eine Überlastungsanzeige eingereicht. Das heißt, Maisach kann die Infrastruktur, die für eine weitere dauerhafte Unterbringung von Flüchtlingen notwendig ist, nicht mehr leisten. Mehr Unterkünfte gibt es nicht, auch keine Plätze mehr in Kitas und Schulen, die Maisacher Tafel ist längst überlastet.

Ungleiche Verteilung

Der Rathauschef betonte, dass man aus Gründen der Humanität das Zelt zulasse und auch sonst alles tue, was möglich sei. Aber im Moment sei eben nichts mehr möglich. Leider gebe es es nach wie vor eine „ungleichmäßige Verteilung“ der Flüchtlinge im Landkreis. Grund: „Einige wenige Kommunen ducken sich weg.“ In Maisach dagegen habe man immer geholfen. Bis jetzt. Nun sei die Grenze erreicht. Man müsse auf die eigene Bevölkerung schauen und die Stabilität des Ortes schützen. Der Gemeinderat beschloss also einstimmig, dass dauerhafte Asyl-Unterbringung an der Emmy-Noether-Straße abgelehnt wird. zag

