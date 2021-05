Maisach will Kosten von Bauvorhaben strenger kontrollieren

Einnahmen geringer

von Helga Zagermann schließen

Bei Bauvorhaben der Gemeinde soll künftig noch genauer (und strenger) auf die Kosten geschaut werden. Hintergrund ist zum einen, dass Maisach durch die Corona-Krise Einnahmen verloren gehen. Zum anderen will die Gemeinde damit besser auf steigende Preise für Baumaterialien reagieren können.

Maisach – Die Kostenverfolgung und Kostenkontrolle soll in Zukunft noch intensiver angegangen werden, wie Rathaus-Amtsleiter Peter Eberlein in seiner Vorlage für den Gemeinderat schreibt. Ziel müsse sein, dass das Gremium und seine Ausschüsse zu jedem Zeitpunkt einer Baumaßnahme genau Bescheid wissen, ob Projekte finanziell aus dem Ruder laufen. Nur so könne man rechtzeitig in Form von Einsparungen gegensteuern.

In der Praxis soll das so ablaufen, dass einzelne Gewerke eines Projekts genau mit Kostenschätzungen aufgeführt werden. Wenn dann Angebote von Firmen eingehen, sehe man schnell, wo man stehe. Und wenn der Gemeinderat eine Veränderung bei einem Detail wünscht, müsse das Gremium detailliert informiert werden, was das für die Gesamtkosten bedeute.

Die Kostenfortschreibung soll nun für alle kommunalen Projekte in Hoch- und Tiefbau erfolgen, entschied der Gemeinderat einstimmig. Dazu gehören zum Beispiel das geplante Kinderhaus an der Brucker Straße in Gernlinden und die Erschließung des Gewerbegebietes „August-Rasch-Straße“.

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) fand mahnende Worte an den Gemeinderat: „Das muss aber dann auch ernst genommen werden – das Gremium muss sich leiten lassen wollen.“