Maisach will Saatkrähen zwei Wochen länger vertreiben

Von: Helga Zagermann

Krähen bleiben ein Problem. © dpa

Zur Vertreibung der Saatkrähen aus Wohngebieten dürfen Falkner und Baumkletterer bis Ende März in Gernlinden im Einsatz sein. Doch das reicht nicht, so das Rathaus.

Maisach/Gernlinden – Daher hat die Gemeindeverwaltung erneut einen Antrag bei der Höheren Naturschutzbehörde gestellt, die Vergrämung bis Mitte April weiterführen zu dürfen.

Der neue Rathaus-Umweltbeauftragte Max Bichel berichtete in der Gemeinderatssitzung von der aktuellen Lage. In diesem Jahr hätten die Maßnahmen bis jetzt sehr gut gegriffen, sagte er. Während man Anfang Februar im Bereich des Gernlindner Friedhofs noch weit über 200 Vögel gehabt habe, seien es derzeit „nur noch 30 bis 40 hartnäckige. Aber die bekommen wir auch noch in Griff.“ Gelungen sei die Reduzierung durch den Einsatz eines Falkners mit Greifvogel und eines Baumkletterers, der Nester entfernte.

Das große Aber

Insgesamt sei es gelungen, die Splitterkolonie an der Graf-Toerring-Straße aufzulösen und die Saatkrähen bis Ende März vom Nestbau auf den den Friedhofbäumen abzuhalten. Doch nun das große „aber“: 2022 wurde der Nestbau zwar bis Ende März verhindert, dann mussten Falkner und Baumkletterer wegen des Naturschutzgesetzes ihre Arbeit einstellen – und danach bauten Krähen innerhalb von zwei Wochen 50 Nester in den Bäumen am Friedhof.

Daher habe man bei der Regierung von Oberbayern die Verlängerung der Vergrämungsmaßnahmen bis Mitte April beantragt, so Bichel. Im vergangenen Jahr war die Gemeinde mit dieser Anfrage gescheitert. Im zweiten Versuch hofft man nun auf die Zustimmung und hat deshalb eine Änderung im Antrag vorgenommen: Bis Mitte April sollen Falknereinsatz und Nestabbau erlaubt sein, nicht aber die Entnahme von bereits gelegten Eiern aus Nestern. Mit der Reduzierung der beantragten Maßnahmen hoffe man auf ein Entgegenkommen der Naturschutzbehörde, sagte Bichel.

Generell müsse Ziel sein, die Krähen raus aus den Wohngebieten und zurück in Feldgehölze wie das nahe der Sommerstraße zu treiben, betonte der Umweltbeauftragte. Doch wie berichtet treiben einige genervte Anwohner die Vögel auch aus Außenbereichen weg.

„Das ist natürlich kontraproduktiv“, sagte Bürgermeister Hans Seidl (CSU). Man erzeuge dadurch nur noch mehr Splitterkolonien und damit Probleme.

Bichel ergänzte, dass auch die Vertreibung vom Friedhof in Gernlinden Splitterkolonien zum Ergebnis hatte: eine im Bereich des Geländes des SC Maisach, die andere an der Gernlindener Straße in Maisach. Wichtig sei daher, die Vögel in Rand- oder Außenbereiche zu treiben und sie dort in Ruhe zu lassen. HELGA ZAGERMANN

Vergrämung an Riederstraße wegen Anwohner-Weigerung sinnlos

Zudem ging es im Gemeinderat um die Vergrämung der Saatkrähen aus den Gärten zwischen Rieder- und Zeppelinstraße in Gernlinden. In den Vorjahren hatten private Grundstücksbesitzer hier für den gemeinsamen Erfolg Einsatz von Falkner und Baumkletterer zugelassen und bezahlt. Doch heuer will ein Grundbesitzer nicht mitmachen.



Daher hatte man im Rathaus nach Rücksprache mit dem Falkner beschlossen, 2023 keine Vertreibung von der Riederstraße zu machen – wenn nicht alle Nester entfernt werden, macht eine Vertreibung mit einem Greifvogel keinen Sinn: Spätestens Anfang April werden die Vögel zu ihren bestehenden Nestern zurückkommen. zag

