Alles auf Anfang bei der Maisacher Festwoche - Positive Bilanz der Polizei

Von: Peter Loder

Abschlussabend im Festzelt: Das war am Sonntagabend zwar nur zu einem Drittel gefüllt – dennoch zogen Bürgermeister Hans Seidl und der neue Volksfestreferent Tobias Ottillinger (r.) ein positives Festwochen-Fazit. © LODER

Die Voraussetzungen für die Maisacher Festwoche waren alles andere als ideal. Zeitweise war nicht einmal sicher, ob sie stattfinden kann. Doch nach dem erfolgreichen „O’zapfen“ lief das Bier – und das Volksfest auf Hochtouren.

Maisach – Bürgermeister Hans Seidl ist zufrieden. Für das nächste Jahr soll sich einiges ändern – möglicherweise gibt es auch einen neuen Festwirt.

45 Jahre lang war Maisachs Volksfest eines neben hundert anderen in Bayern. Über das Oktoberfest in München, den Plärrer in Augsburg, das Gäubodenfest in Landshut oder den Gillamoos in Abensberg wird sogar weltweit berichtet. Heuer war das anders. Maisachs 46. Festwoche lockte sogar TV-Teams an. Der Grund war eher unrühmlich.

Volksfest Maisach: Zwei Neulinge

Denn ausgerechnet beim Seniorennachmittag mit Gratis-Hendl und Gratis-Bier muckten ein paar Altvordere nach verschleppten Serviervorgängen gegenüber den ohnehin rar gewordenen Bedienungen derart auf, dass die aggressiven Formen für einen mächtigen Skandal sorgten. Und das ausgerechnet bei einer Festwoche, die nach dem kurzfristigen Absprung von Langzeit-Wirt Jochen Mörz auf den letzten Drücker von zwei Neulingen auf die Beine gestellt wurde.

Volksfest-Referent Tobias Ottillinger und der – abgesehen von kleinen Münchner Stadtteil-Feiern – völlig unerfahrene Münchner Gastronom René Kaiser hatten sich ins kalte Gerstensaft-Wasser gewagt. Zusammen hatten sie das schon abgeschriebene Fest der sechs Dörfer umfassenden Großgemeinde Maisach auf die Beine gestellt. Zuletzt fand die Festwoche 2019 statt, dann galt Zwangspause wegen Corona.

Rathauschef Hans Seidl zog ein positives Fazit. „Die Festwoche ist trotz der schwierigen Bedingungen perfekt abgelaufen. Wir haben die richtige Musikauswahl getroffen und so viele junge Leute wie noch nie zuvor angelockt.“

Dennoch: „Jetzt wird erst mal alles analysiert.“ Noch in diesem Jahr soll eine neue Bewirtungs-Ausschreibung erfolgen und unterschriftsreif gemacht werden. Eine nochmalige Last-Minute-Festwoche soll es laut Seidl nicht mehr geben.

Volksfest Maisach: Neue Bewerber?

Festwirt Kaiser habe erneut Interesse signalisiert. Beim Abschlussabend hielt er sich aber, wie schon beim Auftakt, erneut im Hintergrund und wurde nicht gesehen. Doch Bürgermeister Seidl hat auch Bewerber im Auge, die sich heuer angesichts des kurzfristiges Termins noch nicht getraut hatten.

Fest steht: „Am Konzept wird nichts geändert“, sagte Seidl. Zumal sich auch die Schausteller zufrieden geäußert hätten. Seinem Volksfestreferent-Debütanten Tobias Ottillinger, der den Job von dem nach 26 Jahren abgetretenen Roland Müller übernommen hatte, zollte der Bürgermeister höchstes Lob: „Wenn alles läuft, ist alles einfach. Aber heuer war gar nichts einfach. Und deshalb hat er einen tollen Job gemacht.“

Mehr als zufrieden war auch Maisachs Brauereichef Michael Schweinberger. 24 Stunden nachdem die letzte Maß für 9,30 Euro gezapft wurde, legte er seine Festwochen-Bilanz vor. Und die ist deutlich besser als im Jahr 2019: Insgesamt wurden heuer knapp zehn Prozent mehr Bier getrunken.

Bilanz der Polizei: Senior begrapscht Bedienung

Die Festwoche war schon fast vorüber, als am Sonntagnachmittag die Polizei auf dem Gelände anrücken musste. Ein 68-Jähriger aus dem Landkreis Dachau provozierte und beleidigte zunächst eine 21-jährige Bedienung. Dann begrapschte er die junge Frau. Der Mann wurde von einem Sicherheitsmann aus dem Zelt gebracht. Beim Verlassen stürzte der Senior und zog sich leichte Verletzungen zu. Ob sein Alkoholpegel – der Mann hatte über 1,5 Promille – daran schuld war oder ob der der Security-Mitarbeiter zu grob war, wird jetzt von der Polizei geklärt. Gegen den Grapscher wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.



Insgesamt verlief die Maisacher Festwoche aus polizeilicher Sicht aber sehr ruhig. Außer dem Zwischenfall mit dem Grapscher registrierten die Beamten lediglich eine Ruhestörung am Freitagabend, als ein DJ im Zelt auflegte. Als die Polizei die Verantwortlichen auf die Lautstärke hinwies, sei die Musik sofort leiser gedreht worden.



Olchings Polizeichef Hartwin Lang zieht eine sehr positive Bilanz der Maisacher Festwoche. „Es war außergewöhnlich ruhig“, so Lang. Allerdings sei das Volksfest in Maisach immer sehr friedlich. Lang spricht auch der Gemeinde ein gutes Zeugnis für die Organisation aus. tog

