Am Freitag geht´s los: Maisacher Festwoche mit Premieren

Von: Peter Loder

Voller Vorfreude auf die Festwoche (v.l.): Volksfestreferent Tobias Ottillinger, Festwirt René Kaiser und Bürgermeister Hans Seidl. Der Hopfen, der zu ihren Füßen liegt, hat Kaiser für die Zelt-Deko extra aus der Holledau geholt. © Loder

Noch ein letztes Volksfest, dann ist’s im Landkreis erstmal wieder vorbei mit der Bierzelt-Gaudi. Am Freitag geht es in Maisach los. Eine Woche lang wird dann dort wieder auf dem Volksfestplatz gefeiert. 9,30 Euro kostet die Mass des in der örtlichen Brauerei extra für diesen Anlass gebrauten Räuber-Kneissl-Festmärzen.

Maisach – Die Bevölkerung kann sich von der Gerstensaft-Qualität am Freitag ab 15 Uhr bei der Bierprobe überzeugen. 1500 Besucher fasst das Amperland-Festzelt.

Feuertaufe für Wirt und Referenten

Überzeugt sind Maisachs Macher bereits von ihrem neuen Festwirt: Der Münchner René Kaiser springt in die Bresche, nachdem sich der neben Fürstenfeldbruck, Mammendorf und Puchheim auch in Maisach seit 27 Jahren engagierte Jochen Mörz überraschend zurückgezogen hatte. Der 49- jährige Kaiser ist zwar in Berlin geboren, lebt aber seit 30 Jahren in der Landeshauptstadt. Er wurde zur Jahrtausendwende just von Kaltenbergs Bierprinz Luitpold, dem Urenkel des letzten bayerischen Königs und Chef des regionalen Brauerei-Konkurrenten, offiziell zu einem Bayern erklärt.

Der neue Festwirt ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Gastro-Branche tätig. Bei Stadtteilfesten in München konnte er bereits Erfahrungen mit Großveranstaltungen sammeln. Anders als viele seiner Bierzelt-Kollegen habe er keine Personalprobleme: „In Maisach ist der Bedarf an Bedienungen gut abgedeckt.“

Ein weiterer Volksfest-Debütant ist schon zwei Jahre im Amt, erhält aber wegen der Corona-Zwangspause erst jetzt seine Biertaufe: Tobias Ottillinger hatte 2020 die Nachfolge des seit 1993 amtierenden Festreferenten Roland Müller angetreten, der 27 der bis jetzt 45 Festwochen betreut hat.

Nun musste der 33-jährige CSU-Gemeinderat trotz der langen Zwangspause wegen der unklaren Festwirt-Frage in einer kurzen Vorlaufzeit nicht nur ein buntes Programm auf die Beine stellen, sondern auch den ohnehin von der Pandemie ausgedünnten Schaustellermarkt bestücken. Ein Autoscooter fehlt zwar dieses Jahr in Maisach, doch Kettenkarussell, Kinder-Berg-und-Talbahn sowie Schießbude, Glückshafen und Schmankerlstände müssten reichen fürs unverzichtbare Volksfest-Flair.

Geflügel, aber keine Schafe

Ottillinger, der wie sein Vater als Schiedsrichter auf den regionalen Fußballplätzen unterwegs ist, hatte zwar alle Hände voll mit den Planungen zu tun („Heuer hängt mehr dran als sonst“), doch nun sei die Vorfreude groß. „Es schaut gut aus.“

Obwohl er auf eine publikumsträchtige Rahmenveranstaltung verzichten muss: Die traditionell am letzten Volksfest-Sonntag veranstaltete Schafprämierung wird es nicht mehr geben. Der ausrichtende Schäfer-Stammtisch sei dazu personell nicht mehr in der Lage.

Die dazu gehörende Geflügelschau ist am 4. September aber weiter ein fester Bestandteil. Diesmal im Rahmen eines Feuerwehrtages, bei dem sich alle freiwilligen Helfer der insgesamt sechs in der Großgemeinde stationierten Rettungstrupps mit ihren Fahrzeugen und Gerätschaften präsentieren.

Feuerwerk entfällt

Auf das sonst übliche Feuerwerk verzichten Maisachs Volksfest-Macher. Umweltschutz ist ein Grund dafür, aber auch „Respekt gegenüber unseren neuen ukrainischen Mitbürgern, die in ihrer Heimat von derartigen Geräuschen genug traumatisiert wurden“, so Ottillinger. Eine alternativ angedachte Laser-Show, wie sie schon in Fürstenfeldbruck gezeigt wurde, wird es ebenfalls nicht geben: „Zu teuer“, so der Volksfestreferent, „das hätte uns mehrere tausend Euro zusätzlich gekostet“.

Schon so gut wie ausverkauft ist das Heimspiel der in Überacker aufgewachsenen Kabarettistin Martina Schwarzmann am Dienstag, die im Publikum wohl einige ihrer ehemaligen Realschulfreunde entdecken wird. Ein weiterer Höhepunkt (und das auch noch bei Gratis-Eintritt) ist das Gastspiel der von den BR-Brettlspitzn bekannten „Schleudergang“-Formation am 1. September.

Offiziell o’zapft wird von Bürgermeister Hans Seidl zwar erst am Samstag, 17 Uhr, nach dem Einzug der Vereine. Doch das Vorglühen am Freitag ab 15 Uhr wird nicht minder zünftig. Zumal es für die am Abend für Stimmung sorgende Partyrockband „Saustoi“ aus Aich quasi die Generalprobe für ihre während des Münchner Oktoberfestes täglichen Auftritte im Ammer-Hendlzelt ist.

Schon bestens vertraut mit der Weltstadt-Wiesn sind weitere Maisacher Musik-Gäste wie „Die Münchner Zwietracht“ und „Die Derbys“. Nachdem der Rathauschef schon unmittelbar nach Beginn der „Layla“-Debatte grünes Licht für den „Skandalsong“ gegeben hatte, darf getrost davon ausgegangen werden, dass der Gassenhauer zumindest an den Party-Abenden ein Dauerbrüller wird.

Zusätzliches Ruftaxi am Volksfestplatz

Anlässlich des Volksfestes gibt es ein zusätzliches MVV-Ruftaxi. Dieses fährt ab dem Volksfest zu allen MVV-Ruftaxi-Haltestellen der Linie 8700 sowie umsteigefrei zu den Haltestellen der MVV-Ruftaxilinien 8200, 8400 und 8800. Es steht täglich von 21 bis 24 Uhr, in den Nächten auf Samstag und Sonntag bis 2 Uhr bereit. Eine Buchung ist nicht erforderlich.



Fahrtwünsche mit dem Shuttle-Fahrzeug melden Fahrgäste direkt vor Ort beim Fahrer an. Diese koordinieren je nach Nachfrage die Fahrten, daher gibt es keine festen Abfahrtszeiten. Sollte das Taxi mal nicht am Volksfestplatz stehen, ist es gerade unterwegs.



Unabhängig vom Zusatzangebot gibt es auch das reguläre MVV-RufTaxi 8700 mit den üblichen Buchungsmöglichkeiten: online unter www.mvv-auskunft.de, über die MVV-App oder telefonisch unter 089 88 98 89 80 zu den Betriebszeiten.



Für den Zeitraum des Volksfestes wird die Haltestelle „Am Strasserwinkel“ circa 200 Meter nach Osten, in den Bereich des Wertstoffhofes, verlegt. Die Haltestellenverlegung betrifft auch die Regionalbuslinien 872 und 875.

Das Programm

zum Volksfest ist im Internet auf www.maisach.de zu finden.

