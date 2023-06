Dilemma: Maisacher Grünanger soll naturnah und trotzdem nutzbar sein

Von: Helga Zagermann

Auf diesem Luftbild von 2015 sieht man den Grünanger recht gut: Er liegt zwischen der Estinger Straße und dem Schützenheim (linker Bildrand, Mitte). Auf der Fläche sind bereits einzelne Bäume gepflanzt worden. © Peter Weber

Maisach will noch mehr naturnahe Grünflächen schaffen, zum Beispiel auf der Wiese am Maisacher Schützenheim. Doch es gibt Hindernisse.

Maisach – Eine Wiese mit ein paar Bäumen und Hecken wie die zwischen Estinger Straße und Schützenheim dient zwar schon grundsätzlich der Natur. Doch Maisach möchte mit kleineren Maßnahmen noch mehr für Flora und Fauna tun. Wie berichtet, soll nach dem Vorbild von Bad Saulgau (Baden-Württemberg) naturnahes Grün geschaffen werden.

Marion Strasser, die im Rathaus als Landschaftsarchitektin arbeitet, hat dafür die Streuobstwiese an der Estinger Straße östlich des Bauhofes im Blick. Das Areal hatte Bürgermeister Hans Seidl 2009 anlegen lassen. Seit 2022 pflanzt jede Maisacher Schulklasse dort einen Baum in der ersten Klasse.

Fläche wird auch von Trachtlern und Schützen genutzt

Marion Strasser schlägt vor, hier mit einem Schmetterlings- und einem Heckenschau-Garten die Biodiversität zu fördern, gleichzeitig aber auch neue Nutzungsmöglichkeiten für die Bevölkerung zu ermöglichen. Das kam gut an im Gemeinderat – doch es gibt ein Problem. Wie Vize-Bürgermeister Roland Müller (CSU) in der Gemeinderatssitzung sagte, nutzen auch die Schützen und die Trachtler die Fläche, für Veranstaltungen. Zwar coronabedingt nicht in den vergangenen drei Jahren, aber generell schon. Komplett belegen für die Natur und die Bürger solle man das Areal deshalb nicht, so Müller.

Umweltreferentin Heike Demant (Grüne) schlug daraufhin vor, die ökologische Nutzung in die Ecke Richtung Bauhof zu verschieben und das restliche Areal so zu belassen, wie es derzeit ist.

Zum Hintergrund: Auf der jetzigen Bauhoffläche soll einmal ein Verwaltungszentrum für Bauhof, Rathaus und Wasserwerk entstehen. Davor könnte man gut naturnahes Grün mit Aufenthaltsqualität gebrauchen. Nun sollen Strasser, Demant und Müller vor Ort besprechen, welche Nutzung wo auf der Wiese möglich wäre. Die aktualisierte Planung kommt dann erneut in den Gemeinderat. Das Gremium entscheidet, was in welcher Reihenfolge realisiert wird. Denn finanziell geht nicht alles auf einmal. Investiert werden soll ab 2024.

Heimische Alternativen zu Kirschlorbeer und Thujen

In einem Heckenschau-Garten werden einheimische Gehölze gepflanzt und vorgestellt. So will man erreichen, dass weniger Bürger in ihren Privatgärten Kirschlorbeer und Thujen pflanzen (beide nicht heimisch). Die vorgestellten Alternativen dienen als Garteneingrenzung, aber auch als Lebensraum und Nahrungslieferant für Tiere. An der neuen Heckenstruktur schlägt die Landschaftsarchitektin einen windgeschützten Aufenthaltsbereich vor.

Stauden, Gräser und Sträucher im angedachten Schmetterlingsgarten sollen mit ihrem Nektarangebot auch Bienen und andere Insekten anlocken. Gepflanzt wird in Hochbeeten aus Natursteinmauer, deren Hohlräume etwa Eidechsen nutzen. Zudem sind gekieste Wege, Sitzmöglichkeiten und schattenspende Bäume geplant.

