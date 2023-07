Neues Volksfest-Konzept kommt an

Von: Peter Loder

Ein gut gefülltes Zelt beim Kindernachmittag - das sieht der Wirt gerne. © Peter Weber

Die Rechnung ist aufgegangen, das neue Konzept hat überzeugt: Die Veranstalter des Volksfestes, das heuer erstmals „Maisacher Sommer“ hieß, sind zufrieden. Hinsichtlich der Fahrgeschäfte geloben sie aber Besserung.

Maisach – Nachdem kaum ein Wölkchen den „Maisacher Sommer“ getrübt hat, scheint der Fortbestand der Festwoche auf längere Sicht gesichert. 12 900 Mass Bier wurden ausgeschenkt, 2600 Hendl verzehrt. Für missmutiges Grollen haben nur die fehlenden Fahrgeschäfte gesorgt. Doch das soll sich nächstes Jahr ändern, geloben die Organisatoren um Volksfestreferent Tobias Ottillinger.

Neben Bürgermeister Hans Seidl sind auch Maisachs Brauereichef Michael Schweinberger und Festwirt Ewald Zechner mit der Bilanz nach zehn offiziellen Festtagen und zwei zusätzlichen Polit-Abenden zufrieden. Wobei ihnen die Auftritte des Ministerpräsidenten und seines Stellvertreters kräftig in die Karten gespielt haben. Insgesamt hat sich die Zahl der ausgeschenkten Getränke mit 150 Hektoliter im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert.

Der erstmals tätige Festwirt wird auch im kommenden Jahr nach Maisach kommen. Ewald Zechner hat mit seinem Biergarten-Volksfest frischen Wind ins mit 210 Bäumen und Sträuchern begrünte Zelt gebracht. Die Topfpflanzen, in die der Wirt 14 000 Euro investiert hat, werden nun mit 50-prozentiger Ermäßigung an private Interessenten verkauft. Die angrenzende Lounge, die überdachten Lauben und das Weißbierkarussell werden weiterhin fester Bestandteil sein, verspricht der Wirt aus Dachau, der sich mit seinem Personal nun warm gelaufen hat für das demnächst in seiner Heimatstadt beginnende Volksfest.

Bei der Premiere in Maisach wurden er und seine Geschäftspartnerin Daniela Hellmann mit Lob geradezu überschüttet. Neben den aus Österreich angelieferten und vom Oktoberfest-erprobten Grillmeister Georg „Turbo“ Munz zubereiteten Hendl habe vor allem das täglich wechselnde Mittagstisch-Angebot die Gäste angelockt.

„Ich freue mich über die positive Resonanz. Es hat aber auch wirklich großen Spaß hier gemacht“, resümiert Zechner, der trotzdem noch Verbesserungspotenzial entdeckt hat: „Die Leute haben Schweinswürstl mit Sauerkraut vermisst – nächstes Jahr gibt es das“, verspricht er.

„Auch das Musikprogramm kann man noch optimieren. Es hat sich gezeigt, dass die Maisacher neben den Partybands etwas ruhigere Abende und Gemütlichkeit haben wollen“, so Ewald Zechner. Das spiegelt sich auch darin wider, dass Security und Polizei so gut wie arbeitslos waren. „Keine Schlägerei, keine Zwischenfälle – bis auf einen Ehestreit alles absolut friedlich“, vermeldet Volksfestreferent Tobias Ottillinger.