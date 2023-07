Maisacher Sommer: Volksfest startet

Von: Helga Zagermann

Teilen

Setzen auf viel Grün: Wirt Ewald Zechner und seine Geschäftspartnerin Daniela Helmann stellen in Zelt und Biergarten 210 Pflanzen und Sträucher in großen Töpfen auf. © Peter Weber

Er will nichts anderes als ein komplett erneuertes Maisacher Volksfest. Dafür gibt der ambitionierte Wirt Ewald Zechner aus Dachau dem Kind sogar einen neuen Namen: Von 14. bis 23. Juli herrscht „Maisacher Sommer“ auf dem Volksfestplatz. Die Mass kostet 10,40 Euro, das halbe Hendl 10,90 Euro.

Maisach – Schon vor der Pandemie konnte die Festwoche, wie das Volksfest in Maisach bisher hieß, längst nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. Das sorgte mit für den Rückzug des langjährigen Wirts Jochen Mörz. 2022 war dann ein Übergangs-Volksfest: Kurzerhand hatte man einen Ersatzwirt gefunden, der sich redlich mühte, doch so richtig lief es nicht.

Jetzt kommt Ewald Zechner, gestählt vom Dachauer Volksfest, wo er seit Jahren aktiv ist. Für den Neuanfang, so sagt er, braucht es einen neuen Namen und ein neues Konzept. Beides verbindet sich im „Maisacher Sommer“. Denn was während der Pandemie notgedrungen für Dachau erfunden wurde, fand so viel Anklang, dass es jetzt für Maisach die Regel wird: das Biergarten-Volksfest. „Alle sitzen doch im Sommer lieber im Freien, im Biergarten, statt in einem schwitzigen Zelt“, sagt Zechner. Daher sein „luftiges Konzept“: Das Zelt ist zu den Seiten hin offen, weitere Plätze gibt es im Biergarten und in Lauben.

Mindest 1600 Plätze im Trockenen

Angst, dass man nass wird oder frieren muss, müsse dennoch keiner haben, ergänzt Volksfestreferent Tobias Ottilinger: Mit Seitenwänden könne man das Zelt bei Bedarf schließen. Und Wirt Zechner verspricht, dass es im Fall der Fälle mindestens 1000 trockene Sitzplätze im Zelt, dazu 300 in einer Lounge und weitere 300 in Lauben geben wird; im Biergarten zudem Schirme.

210 Bäume und Sträucher „gepflanzt“

Kastanien kann er freilich nicht am Volksfestplatz pflanzen – trotzdem wird es grün: Teilweise durch Patenschaften mit Firmen und Privatleuten hat Zechner 210 Sträucher und Bäume in großen Töpfen bestellt. Nach dem Volksfest werden sie im Landkreis eingepflanzt.

Selbst Volksfestreferent Tobias Ottilinger packt beim Aufbau mit an. © Peter Weber

„Wir wollen uns nicht lumpen lassen und das Fest richtig toll aufziehen“, betont der Wirt. Als gelernter Koch lege er viel Wert aufs Essen, die Hendl seiner Mannschaft seien berühmt in Dachau. Zudem sei ihm wichtig, günstigen Mittagstisch und Familiengerichte anzubieten.

Mehr Bedienungen am Seniorentag

Und er ist sich sicher, dass er den Seniorentag im Griff hat – besser als sein Vorgänger 2022, als Senioren ausfällig wurden, weil sie lange auf Essen und Trinken warten mussten. Der Ärger Einzelner habe damals „die ganze Veranstaltung überschattet“ und Maisach in die überregionalen Nachrichten katapultiert, sagt Ottilinger. Die Mehrheit habe Verständnis gehabt für den Wirt, der so kurzfristig eingesprungen war.

Mehr Security beim Seniorennachmittag brauche man nicht, fügt Zechner hinzu. Aber mehr Bedienungen. 20 Stammkräfte hat er im Einsatz, dazu fünf Schankkellner, zwei Leute am Weißbierkarussell, elf in der Küche. An den Wochenenden und am Seniorentag werden die Bedienungen verstärkt.

Das Zelt steht bereits, Bänke und Tische fehlen noch. Zu den Seiten hin wird das Zelt geöffnet. © Peter Weber

Wohl vor allem junge Leute werden in der Top-FM-Lounge täglich ab 19 Uhr das Barkonzept genießen – mit dem Radiosender arbeitet Zechner auch in Dachau zusammen.

Ottilinger freut sich, dass nicht nur die Lounge neu ist: Mit Blick auf das Programm zählt er den Kindereinzug, die Bulldog-Oldtimerschau und die Verknüpfung des Festplatzes mit dem Ortszentrum am verkaufsoffenen Sonntag durch Bummelzug und Rikschas auf. Zechner weist besonders auf die namhaften Bands hin (obwohl es Abende mit leiserer Musik gebe, damit man sich unterhalten könne) und das Engagement von Rodscha aus Kambodscha, der ein Mitmach-Konzert für Kinder gibt.

Werbemaßnahmen verstärkt

Trotzdem müssen die Leute erst einmal zum „Maisacher Sommer“ kommen. Zechner sagt, wenn er weniger als 200 Hektoliter Bier ausschenke, „wäre das eine große Enttäuschung“. Doch im Radio läuft Werbung, dazu hat die Gemeinde zwölf große Werbebanner an Bauzäunen platziert. Die CSU und die Freien Wähler im Gemeinderat schafften es, Markus Söder und Hubert Aiwanger nach Maisach zu lotsen – so macht Zechner an zwei weiteren Abenden Umsatz. Ottilinger hofft, dass all das hilft und Maisach Zechner über seinen dreijährigen Vertrag hinaus als Festwirt behalten kann. „Es wird schön werden“, sagt der Referent. Er hat extra für den „Maisacher Sommer“ Urlaub genommen.

Das gesamte Programm und alles Wissenswerte auf einen Blick – Politisches Vor- und Nachspiel

Freitag, 14. Juli: 19 Uhr Band Nachtstark

Samstag, 15. Juli: 15 Uhr Platzkonzert vor dem Rathaus mit den Luitpoldmusikanten Germerswang, 16 Uhr Einzug der Ortsvereine mit Blaskapelle Maisach, Luitpoldmusikanten, Fanfarenzug Gernlinden, 17 Uhr Bieranstich, 20 Uhr 80er-Jahre-Party mit DJ P-Auki in der Top-FM-Lounge



Sonntag, 16. Juli: 9 Uhr Weißwurstfrühstück, 9.30 Uhr Schafkopfturnier, 9 bis 17 Uhr Bulldog-Oldtimerschau im Bauhof, 17 Uhr Da Helli (Alpin-Rock-Pop)



Montag, 17. Juli: 11 bis 18 Uhr Seniorentag, 12 bis 17 Uhr Blaskapelle Maisach, 14 Uhr Heimat- und Trachtenverein D’Maisachtaler, 19 bis 21 Uhr Duo Heartbeat; Montag bis Freitag gibt es ab 11 Uhr Mittagstisch



Dienstag, 18. Juli: 14 bis 18 Uhr Kindernachmittag mit vergünstigten Preisen, 14 bis 17 Uhr Rodscha aus Kambodscha (Mitmach-Konzert für Kinder), 18 bis 21 Uhr Gruppe Blas & Band



Mittwoch, 19. Juli: 12 bis 15 Uhr Holledauer Hopfareisser, 19 Uhr Partyband Dorf-Rocker



Donnerstag, 20. Juli: Tag der Behörden, Betriebe und Vereine, 19 Uhr Münchner Zwietracht



Freitag, 21. Juli: 19 bis 23 Uhr Partyband Flash Dance



Samstag, 22. Juli: 14 bis 18 Uhr Kindernachmittag mit vergünstigten Preisen, 14 Uhr Standkonzert bei der Brauerei Maisach mit den Nachwuchsmusikern der Blaskapelle Maisach, 14.30 Uhr Kindereinzug mit Kitas, Mittagsbetreuungen, Schulen über die Römerstraße zum Festplatz, 15.30 Uhr Kasperltheater, 17 bis 20 Uhr Da Waitler, 20 Uhr 90er-Jahre- Party in der Top-FM-Lounge



Sonntag, 23. Juli: Marktsonntag mit Bummelbahn und Rikschas zum Volksfestplatz, 9.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst mit Reisesegen und der Gernlindener Kirchenband AltarNativ, 16 bis 20 Uhr Da Waitler



Aktuelle Informationen auf der vom Festwirt eigens eingerichteten Internetseite maisacher-sommer.de. Dort befinden sich auch das gesamte Programm sowie demnächst die Speisekarte für das Zelt sowie Barkarten für die Lounge.



Biergarten und Zelt sind an regulären Tagen von 11 bis 24 Uhr geöffnet, die Top-FM-Lounge ab 19 Uhr. Fahrgeschäfte sind Montag bis Freitag ab 14 Uhr in Betrieb, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.



Anbindung: Parkplätze gibt es am Strasserwinkel, der Festplatz liegt am Rudi-Haimerl-Weg. Er ist angebunden durch die Buslinien 872 und 875. Außerhalb der Bus-Betriebszeiten bedienen die Ruftaxi-Linien 8200 und 8700 die Sonderhaltestelle „Maisach, Volksfestplatz“ (Buchung über www.mvv-auskunft.de oder Telefon (089) 41 42 43 44.



Bier- und Hendlmarken können im Vorverkauf direkt am Volksfestplatz erworben werden: Freitag, 14. Juli, ab 16 Uhr, Samstag, 15. Juli, ab 11 Uhr, Sonntag, 23. Juli, ab 11 Uhr. Platzreservierung per Mail an reservierung@maisacher-sommer.de.

Der Ministerpräsident und sein Stellvertreter gehören zwar nicht zum Programm der Festwoche, dürfen aber das Zelt für einen Auftritt nutzen. Markus Söder spricht dort am Donnerstag, 13. Juli, Hubert Aiwanger am Montag, 24. Juli. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.