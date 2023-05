Alles muss raus: Maisacher Tiergeschäft macht nach 17 Jahren zu

Von: Eva Strauß

Teilen

Etwas ausgeblichen ist das Ladenschild schon. Demnächst wird es abgehängt werden. © Strauss

Es war eine Anlaufstelle für alle Tierbesitzer: Maisach’s Tiergeschäft. Doch nun – nach 17 Jahren – muss Nicole Wünschirs ihren Laden schließen. Es gibt aber Hoffnung für Herrchen & Co.

Maisach – Die Regale leeren sich. Ob Fressnäpfe, Spielzeug, Körbchen, Futter oder Zeckenmittel, alles muss raus. Selbst die Kasse und die Regale. Denn Maisach’s Tiergeschäft schließt. Am Samstag, 6. Mai, ist der Laden an der Hauptstraße zum letzten Mal geöffnet.

Traurig

„Es ist schon traurig“, sagt Nicole Wünschirs. 17 Jahre lang führte die Odelzhausenerin (Kreis Dachau) das Geschäft in Maisach. Erst in der Schulstraße, dann 15 Jahre lang in der Ortsmitte. Noch vor drei Jahren, hat sie den Laden komplett umgebaut. Ans Aufhören hatte sie damals definitiv nicht gedacht.

Doch dann, im vergangenen Jahr, schlug das Schicksal zu. Erst sind Nicole Wünschirs drei Hunde gestorben („Sie waren schon alt“), dann auch noch ihre Mutter. Mit dieser und ihrer kleinen Tochter Linda (4) hat die 43-Jährige gemeinsam in einem Haus gelebt. „Meine Tochter braucht mich jetzt“, erklärt Nicole Wünschirs.

Auf rund 80 Quadratmetern verkauft Nicole Wünschirs alles rund ums Haustier. Nun will sie mehr Zeit für ihre Tochter Linda habe – und schließt ihr Geschäft. © Privat

Leicht falle es ihr nicht, aber sie sei auch irgendwie froh, dass alles vorbei sei. Damit meint sie vor allem die vergangenen Monate. Denn auch mit der Vermieterin des Ladens habe es Probleme gegeben. „Ich hatte eine Nachfolgerin für das Geschäft, aber die Vermieterin hatte andere Pläne“, sagt Nicole Wünschirs.

Auf rund 80 Quadratmetern verkaufte die passionierte Tierliebhaberin alles rund ums Haustier. Und auch für Herrchen und Frauchen gab es Stiefel, Jacken und vieles mehr. Die Kunden schätzten vor allem den persönlichen Kontakt und die Beratung. „Ich habe zu den Produkten, die ich im Laden habe, Schulungen gemacht“, erklärt Nicole Wünschirs. Zum Beispiel sei es ihr wichtig, dass kein Zucker im Futter sei, und dass keine Tierversuche gemacht worden seien.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Tiere

Aber auch für einen Ratsch war die Ladeninhaberin immer zu haben. Und dabei hat sie so einiges erfahren – über das Tier, aber auch über Herrchen und Frauchen. „Ich weiß wahrscheinlich mehr als der Friseur“, sagt sie und lacht. Manche der Katzen und Hunde, für die in ihrem Geschäft eingekauft wurde, kennt sie seit sie Welpen waren. „Manchmal werden die Katzen auch von den Leuten reingebracht und mir vorgestellt“, erzählt die 43-Jährige. „Oder sie sitzen draußen im Auto, und ich darf kurz Hallo sagen.“

Auf die Frage, was das Schönste in ihrer Zeit in Maisach’s Tiergeschäft war, überlegt Nicole Wünschirs. Dann sagt sie: „Meine allererste Kundin. Die hat gesagt, dass sie auch meine letzte sein möchte. Das ist eigentlich fast das Schönste.“

Online-Shop

Generell hat Nicole Wünschirs viele Stammkunden. Und diese will sie nicht hängen lassen. Deshalb plant sie, ab Anfang Juli zu liefern – erst einmal nur in Maisach. „Damit die Maisacher weiterhin versorgt sind“, erklärt sie. Zudem will sie ihren Online-Shop aktualisieren. Der Mietvertrag für den Laden endet am 31. Mai. Alles, was bis dahin nicht raus ist, will Nicole Wünschirs bei sich in der Garage und in einem Keller, den sie gemietet hat, lagern. Und dann fährt sie erst einmal mit ihrer Tochter Linda weg – neue Kraft sammeln nach der anstrengenden Zeit, die hinter ihr liegt.

Wer Inventar (Regale, Kisten, Kasse etc.) möchte, kann sich bei Maisach’s Tiergeschäft melden, Telefon (0 81 41) 30 68 16 oder einfach vorbeikommen in der Hauptstraße 8 in Maisach.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.