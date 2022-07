20-Punkte-Plan zum Energiesparen: Werden Weihnachtsbeleuchtung und Christbäume gestrichen?

Maisach

Von Helga Zagermann schließen

Maisach reagiert mit einem 20-Punkte-Plan auf die Energiekrise. Der Gemeinderat will überall sparen. Daher wird überlegt, Weihnachtsbeleuchtung und Christbäume zu streichen sowie das Freibad 2023 kürzer zu öffnen.

Maisach – Bürgermeister Hans Seidl (CSU) sagte im Gemeinderat, man wolle das Energiesparen sofort angehen. Daher habe man alle Raumnutzer an einen Tisch gebracht und ihnen einen Sparplan vorgestellt. Dieser Plan wurde dann auch vom Gremium verabschiedet. Er geht nun an alle Verantwortlichen von Schulen, Kitas, Vereinen und sonstigen Gruppen. Vielleicht bekommen sie auf Vorschlag von Gottfried Obermair (FW) auch eine Checkliste: Dann kann abgehakt werden, was überprüft und wo gespart wurde. Ziel-21-Chef Obermair hatte Mitte Juli im Rathaus beantragt, dass im Winter die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden abgesenkt werden soll.

Folgende Einsparmöglichkeiten wurden unter anderem beschlossen: Absenken der Temperatur in Aufenthaltsräumen auf 20 und in Schlafräumen (etwa in Krippen) auf 18 Grad Celsius. Für Wickel- und Waschräume sind maximal 24 Grad vorgesehen. In Feuerwehrgeräteräumen 15 bis 17 Grad.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Heizkörper sollen nicht zugestellt werden, damit die Luft zirkulieren kann. Die Heizung muss an Wochenende und Feiertagen runtergedreht sein, wenn die Räume nicht genutzt werden. Fenster- und Türdichtungen sollen zur Dämmung gut eingestellt und notfalls erneuert werden. In Turnhallen soll die Heizung runterreguliert werden, zudem die Beleuchtung. Möglich wäre zudem, Kaltdecken zu dämmen.

Mehr LED

Beim Thema Licht wird daran gedacht, die Straßenbeleuchtung früher zu dimmen und später wieder hochzufahren. Im November, so Seidl, müsse man entscheiden, ob man auf die Weihnachtsbeleuchtung und auf beleuchtete Christbäume verzichte. Zudem müssten noch mehr Lampen auf LED umgerüstet werden.

PC-, sonstige Anlagen und Kopierer sollen über Nacht und am Wochenende nicht auf Standby, sondern wenn möglich komplett ausgeschaltet sein. Ein Vorschlag wurde nach Rücksprache mit den Rektorinnen gestrichen: Das Schulnetz kann in den Ferien nicht abgeschaltet werden, weil auch in dieser Zeit gearbeitet werden muss.

Kühlschränke

Zudem sollen Kühl- und Gefrierschränke ideal eingestellt sowie Zirkulationspumpen durch Hocheffizienzpumpen ersetzt werden. Und schließlich will der Bürgermeister Anfang 2023 mit dem Gemeinderat entscheiden, ob das Freibad in der nächsten Saison erst eine Woche später öffnet und eine Woche früher schließt.

Diese Handlungsgrundlage geht nun laut Seidl an alle Raumnutzer – sie seien bei der Vorbesprechung damit einverstanden gewesen. „Wir werden nicht kontrollieren, wo was gespart wird“, sagte er. Aber wenn das Ganze nicht funktioniere, müsse die Gemeindeverwaltung härte Maßnahmen ergreifen. Man müsse zu viel Energie wie möglich einsparen – und zwar ab sofort.

Auch interessant: Stadtwerke müssen Preise kräftig anheben - und wollen weiter die erneuerbaren Energien ausbauen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.