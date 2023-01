Landkreis Fürstenfeldbruck: Erstmals werden Zelte für Flüchtlinge aufgebaut

Auch in Maisach soll nahe einer bestehenden Unterkunft ein Zelt aufgebaut werden. © lif

Erstmals seit Beginn der Ankunft hoher Zahlen an Flüchtlingen im Jahr 2014 stellt der Landkreis Zelte auf, um Asylbewerber unterzubringen. Standorte sind in Maisach und Mammendorf.

Mammendorf/Maisach – Die Zelte sollen jeweils Platz für 80 Personen bieten. Laut Landratsamt sind sie wärme-isoliert und werden beheizt.

Freizeitanlage

Eines der beiden Zelte wird voraussichtlich ab dem 16. Januar auf dem Wohnwagengrundstück der Freizeitanlage in Mammendorf aufgestellt, wie die Kreisbehörde mitteilt. Das Grundstück gehört dem Landratsamt. Mammendorfs Bürgermeister Josef Heckl (FW) sieht die Situierung nicht unkritisch, wie er auf Nachfrage sagte. Der Standort sei weit ab vom Schuss. Allerdings sei die Not bei der Unterbringung eben groß. Heckl geht davon aus, dass das Zelt als „fliegender Bau“ nicht länger als drei Monate stehen soll.

Bei den ersten großen Flüchtlingsbewegungen vor einigen Jahren hatte es einen teils recht erbitterten Streit zwischen dem Landratsamt und Mammendorf gegeben. Damals wollte die Kreisbehörde Container auf dem Gelände aufstellen, die den Betrieb des Freibads beeinträchtigt hätten, erinnert Heckl. Diesmal sei die Planung eine andere – und Mammendorf könne schlecht sagen, dass man auf einem Zeltplatz kein Zelt aufstellen dürfe. Von Vorteil könnten die relativ neuen Sanitäranlagen auf dem Gelände sein.

Infrastruktur nutzen

Das zweite Zelt entsteht in Maisach an der Emmy-Noether-Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden Aufnahme-Einrichtung. Das habe den Vorteil, dass die Infrastruktur mitgenutzt werden könnte, so das Landratsamt. Die Bewohner sollen sich mit Essen selbst versorgen. In der Emmy-Noether-Straße sollen dafür die Räume der benachbarten Unterkunft genutzt werden, in Mammendorf werden Container aufgebaut. Zelte seien „fliegende Bauten“, so dass in der Regel keine förmliche Baugenehmigung nötig ist. Derzeit steht noch nicht fest, wie lange die Zelte benötigt werden, so das Landratsamt.

In den dezentralen Unterkünften des Landkreises sind derzeit knapp 2000 Flüchtlinge (alle Herkunftsländer, mit Ukraine) untergebracht. Seit einiger Zeit kommen regelmäßig neue Geflüchtete im Landkreis an. Für den 11. Januar etwa werden 50 weitere Ukrainer erwartet. Im Ankerzentrum am Fliegerhorst sind derzeit knapp 1000 Menschen untergebracht. Landrat Karmasin hatte schon vor längerem angekündigt, keine Turnhallen mehr für Flüchtlingsunterbringungen akquirieren zu wollen. st

