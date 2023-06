Vision wird Wirklichkeit: Mini-Kita mit Pferden nimmt Betrieb auf

Von: Eva Strauß

Der Hof der Familie Lederer: Rechts unterhalb der Treppe ist der Eingang zur Mini-Kita. © mm

Eine Kita mit angeschlossener Reitschule, eine Pferde-Kita sozusagen: Davon hat Sabine Lederer geträumt. Nun ist ihre Vision Wirklichkeit geworden.

Stefansberg – Im Maisacher Ortsteil Stefansberg hat die gelernte Erzieherin ihre Einrichtung eröffnet – wenn auch ein bisschen anders als geplant. Das Interesse an ihrem Konzept ist groß.

Betritt man die Räumlichkeiten, die in einem ehemaligen Kuhstall entstanden sind, fällt einem schnell auf, dass sich hier vieles um Pferde dreht. An der Tür hängt ein Schild mit dem Namen der Kita: Kleiner Onkel – so heißt das Pferd von Pippi Langstrumpf. In der Mitte des Raums steht ein Holzpferd und die Wände zieren ein paar Hufeisen. Besonders auffällig aber ist ein großes Fenster, von dem aus man in die angrenzende Reithalle blicken kann.

Eigenarbeit

„Das Schöne daran ist, dass die Kinder die Pferde in Ruhe beobachten können“, erklärt Sabine Lederer. Die 35-jährige Bruckerin, die auch eine Reitschule für Kinder betreibt, und ihr Mann haben den Hof in Stefansberg vor drei Jahren gekauft und in viel Eigenarbeit so umgebaut, dass dort Kinder betreut werden können. Auf rund 100 Quadratmetern sind Räume zum Spielen, Schlafen, ein Büro und eine Küche entstanden. Hinzu kommt der Hofbereich, auf dem bereits ein paar Spielgeräte und ein Sandkasten stehen.

„Es läuft schön an“, sagt Sabine Lederer. Das Interesse sei groß. „Viele Eltern finden die Verbindung mit den Pferden toll.“ An diesem Tag tummeln sich fünf Kinder in den Räumen. „Die Eingewöhnungen laufen gerade“, erläutert die gelernte Erzieherin. Zehn Anmeldungen aus dem Landkreis gebe es insgesamt. „Es ist ein schönes Konzept, so familiär“, meint eine Mutter, die mit dabei ist, um ihren Sohn einzugewöhnen.

Anfang März ist der „Kleine Onkel“ in Betrieb gegangen. Damals noch als Groß-Tagespflege. „Im April mussten wir umswitchen in eine Mini-Kita“, berichtet Sabine Lederer. Grund ist das Personal. Denn in einer Groß-Tagespflege müssten die Kinder fest bestimmten Kräften zugeordnet sein, bei der Mini-Kita nicht. „Das ist flexibler. So kann jeder jederzeit übernehmen.“

Personalsuche

Wie für andere Einrichtungen, war es auch für Sabine Lederer nicht einfach, Personal zu finden. Derzeit unterstützt sie Saskia Huber. Der 34-jährigen Kinderpflegerin, die zuvor in einem Brucker Kindergarten gearbeitet hat, gefällt vor allem die familiäre Atmosphäre und „dass man viel individueller auf die Kinder eingehen kann“. Mit Pferden hatte sie davor nichts am Hut. „Ich war einfach auf der Suche nach etwas anderem, einer Alternative zu Personalmangel und dem starren Kiga-Geschäft“, sagt sie. Demnächst soll eine weitere Erzieherin das Team verstärken.

Und dann geht es für die Kleinen raus in den Hof. Im Offenstall stehen elf Pferde. Eines davon heißt „Kleiner Onkel“ – und sieht auch genauso aus. „Den habe ich extra gekauft“, erzählt Sabine Lederer und lacht.

Verletzungsgefahr

Dann wird sie wieder ernst. Denn zu ihrem Bedauern kann sie den Umgang mit Pferden und Kindern nicht ganz so gestalten, wie sie es geplant hatte. „Die Kinder dürfen den Pferden nicht zu nah kommen wegen der Verletzungsgefahr“, erzählt sie. Das sei eine Vorschrift von der Kita-Aufsicht. Deshalb habe sie zum Beispiel extra eine Schleuse gebaut zwischen Offenstall und Hof. Zum Reiten in die Halle könne sie immer nur ein Kind nach dem anderen mitnehmen. „Wir sind eine normale Kita und machen Exkursionen zu den Pferden“, beschreibt sie die Situation. „Es wäre schön, wenn man den Umgang mit den Tieren etwas mehr in den Tagesablauf integrieren könnte.“ Man versuche aber, ein bis zwei Mal in der Woche „richtig nah ans Pferd zu kommen“.

Soweit es erlaubt ist, sind die Tiere jedoch in den Kita-Alltag integriert. So helfen die Kinder beim Füttern mit und transportieren das Heu mit dem Bobbycar. Und auch in Liedern, Geschichten und Spielen sind die Pferde immer wieder Thema.

Derzeit besuchen Kinder von eins bis drei Jahren – einschließlich Sabine Lederers eigene Tochter – die Mini-Kita. „Das Ganze ist also gerade eine Krippe“, sagt die 35-Jährige. „Wir dürfen die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen.“ Ob das dann aber auch tatsächlich der Fall sein wird, ist noch offen. „Es muss alles erst noch wachsen und sich entwickeln.“

Öffnungszeiten

Geöffnet ist die Mini-Kita „Kleiner Onkel“ Montag bis Freitag von 7 bis 14 Uhr. Eltern zahlen genauso viel wie in anderen Maisacher Einrichtungen. Hinzu kommen noch Spiel- und Getränkegeld – plus ein Pferdeaufschlag von 100 Euro.

