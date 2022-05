Minister kritisiert Bürokratie bei Ehrenamt

Versammelte CSU-Prominenz: (vorne v.l.) Staatsminister a. D. Reinhold Bocklet, Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler und Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch nahmen neben Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek in der ersten Reihe Platz. © Peter Weber

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek zu Gast bei Maisachs CSU: Er lobte die Ehrenamtlichen – sie hielten die Gesellschaft zusammen. Daher müsse man die Rahmenbedingungen für sie verbessern, Bürokratie abbauen.

Maisach – Der CSU-Ortsverband würdigt seit Jahren ehrenamtliches Engagement im Rahmen seines Neujahrsempfangs. Der musste auch heuer pandemiebedingt ausfallen, stattdessen gab es am Freitagabend im Bürgerzentrum Gernlinden einen Ehrenamtsempfang. Rund 150 geladene Gäste erlebten als Festredner Staatsminister Klaus Holetschek.

Er sprach über das Ehrenamt in der Gesellschaft. „Das macht Bayern stark“, betonte Holetschek. „Sie alle halten die Gesellschaft zusammen. Bayern ist Ehrenamtsland. Das ist großartig.“ Fünf Millionen Bürger spenden tagtäglich das Wertvollste, was sie haben, nämlich ihre Zeit.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek zu Gast bei CSU Maisach: Überregulierung beenden

Es berühre ihn, wenn sich Menschen über Jahrzehnte einer ehrenamtlichen Tätigkeit verschreiben. Der Minister lobte in diesem Zusammenhang stellvertretend Mammendorfs Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch, der sich seit langem im Roten Kreuz, in der Wasserwacht und Feuerwehr ehrenamtlich einsetzt.

„Sich zu engagieren hat auch eine positive Wirkung auf die Gesundheit des Menschen“, sagte Holetschek. Zusammenhalt und Austausch mit Menschen, die die gleichen Interessen haben, wirkten sich günstig auf die Psyche aus. „Deshalb müssen wir alles dafür tun, um den Beipackzettel für die Pille Ehrenamt so positiv wie möglich zu gestalten.“

Daher wünscht sich Holetschek weniger Bürokratie für das Ehrenamt. „Diese vielen Vorschriften für Vereinsvorsitzende, Schriftführer, Schatzmeister sind eine Geisel für das Ehrenamt.“ Die Pandemie sei auch eine Chance, sich zu besinnen, wo der Staat hinwolle und was sich ändern müsse. Es sei an der Zeit, Überregulierung zu beenden. „Es müssen die geschützt werden, die Verantwortung übernehmen. Und es dürfen nicht diejenigen, die mal einen Fehler machen, gleich an den Pranger gestellt werden.“

Als Gesundheits- und Pflegeminister habe er gerade in der Corona-Pandemie auch viele Menschen in der Pflege und im Gesundheitsbereich erlebt, die unendlich viel geleistet haben und in ihrem Beruf über sich hinausgewachsen seien. Ein „Vergelt’s Gott“ dafür sei mehr als angemessen, reiche aber nicht aus: Man müsse die Rahmenbedingungen auch für diejenigen deutlich verbessern.

Beim Ehrenamtsempfang im Bürgerzentrum Gernlinden: Ehrung des Vize-Bürgermeisters

Bevor die Gäste ans Buffet der Frauenunion gingen, sorgten ein Ensemble der Blaskapelle Maisach und die Maisacher Bauchrednerin Tala Glück für Unterhaltung. Nahezu unter ging am Ende des Abends die Ehrung von Roland Müller: Er ist seit 20 Jahren Vize-Bürgermeister von Maisach. Dafür dankten ihm Rathauschef Hans Seidl, CSU-Ortschefin Silvia Heitmeir und Altbürgermeister Gerhard Landgraf (FW), der auch schon mit Müller als Vertreter zusammengearbeitet hatte.

von Dieter Metzler