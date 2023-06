Mittelalterfest für die ganze Familie: Drei Tage Spectaculum in Gernlinden

Von: Helga Zagermann

Die aktuellen Mitglieder des 1961 gegründeten Fanfarenzugs Gernlinden erwarten beim diesjährigen Brunnenfest von 16. bis 18. Juni rund 5000 Besucher auf dem Gelände am Hans-Gruber-Platz. © Fanfarenzug

Die Mitglieder des Fanfarenzugs Gernlinden und der ganze Maisacher Ortsteil fiebern darauf hin: Am kommenden Wochenende findet nach sechs Jahren Pause das fünfte Brunnenfest statt.

Gernlinden – Bei dem dreitägigen Mittelalterspektakel werden rund 5000 Besucher erwartet.

Sebastian Klose ist in Gernlinden ausgewachsen und spielt seit 25 Jahren Fanfare bei dem 1961 gegründeten Verein. Er hat bisher jedes Brunnenfest miterlebt: von der Premiere 2006 anlässlich der Errichtung des Graf-Toerring-Brunnens vor dem Bürgerzentrum über die Feiern in den Jahren 2009 und 2011 bis zum bisher letzten Fest 2016. Der Schriftführer des Fanfarenzugs berichtet, dass sich die Vorbereitungen über Monate, wenn nicht Jahre hinziehen: Schließlich wolle man den Besucher tolle Gaukler und Mittelalterbands bieten können.

Für das Fest in diesem Jahr haben die Planungen pandemiebedingt sogar noch viel länger gedauert: 2021 sollte das fünfte Brunnenfest stattfinden – passend zum 60-jährigen Bestehen des Vereins. 2019 starteten die Vorbereitungen dafür.

Gaukler, Schaukämpfe und (Fanfaren-)Musik

Doch dann kam Corona, alle Gruppen, die man bereits eingeladen hatte, wurden auf den Termin zwei Jahre später vertröstet. Und nun, von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, kann das Mittelalterfest mit (Fanfaren-)Musik, Gauklern, Schaukämpfen und Lagerleben rund um den Hans-Gruber-Platz steigen (Programm siehe Kasten).

„Wir sind kein reines Szenefest für Mittelalterfans“, sagt der 36-jährige Klose, der mittlerweile in Mittelstetten wohnt. „Wir wollen eine Veranstaltung für die ganze Familie anbieten.“ Daher haben die kleinen Ritter kostenlosen Eintritt. Und mit zehn Euro Wegezoll für Jugendliche und Erwachsene für das ganze Wochenende hoffe man, einen fairen Eintrittspreis anbieten zu können, so Klose. Klar, bei den vergangenen Brunnenfesten, sei der Eintritt günstiger gewesen. Aber es gebe immer mehr Auflagen bei Bühnensicherheit und Securitypersonal, teilweise hätten sich die Kosten für den Verein verdoppelt. Zudem hofft der Verein laut Klose, „dass ein bisschen was übrige bleibt“. Dann könne man vielleicht eine neue historische Tracht für ein Mitglied kaufen – teilweise sei das Gewand schon arg abgetragen. Um einen Musiker einzukleiden, muss der Verein 1500 Euro investieren.

Rund 5000 Besucher werden erwartet. Das Fest findet auf Wiese und Parkplatz rund um den Hans-Gruber-Platz statt. Die Brucker Straße wird gesperrt.

Alle müssen zusammen helfen

Die Mitglieder des Fanfarenzugs – rund 35 aktive Musiker und 25 Engagierte – werden das ganze Wochenende im Einsatz sein. Dazu kommen Freunde und Verwandte sowie Freiwillige aus dem Ortsteil – jeder packt mit an. „Alle müssen helfen. Anders ist das Ganze nicht zu stemmen“, berichtet Klose. Und anders wäre das Fest auch nicht finanzierbar.

Ein Schichtsystem beim Einsatz der Helfer ermöglicht den Musikern des Fanfarenzugs zumindest zwei eigene Auftritte – schließlich will man sich den Besuchern bei seinem Fest auch mal selbst präsentieren: beim Einzug am Freitag zur Eröffnung und beim Sternmarsch am Sonntag. Ansonsten sorgen befreundete Fanfarenzüge für Musik – Höhepunkte werden laut Klose zudem die Konzerte der Mittelalterbands Totus Gaudeo und Trollfaust sein.

Das Programm

Das fünfte Brunnenfest mit Mittelaltermarkt findet von 16. bis 18. Juni rund um den Hans-Gruber-Platz (Spielplatz) in Gernlinden statt. Am Freitag werden die Tore um 17 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag um 11 Uhr. Marktende ist am Freitag und Samstag um 24 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr.

Programm am Freitag: 18 Uhr Begrüßung am Brunnen, dann Einzug aufs Festgelände, 19.15 und 21 Uhr Folkband Totus Gaudeo, 19.45 Uhr Gaukler Orlando von Godenhaven, 23 Uhr Feuershow von Domini Ignis.

Programm am Samstag: 11.30 Uhr Fanfarenzug Ottheinrich Neuburg/ Donau, 12.30 und 19.30 Uhr Duo Okzitanis, 13, 17.30 und 21 Uhr Spielleut’ Trollfaust, 13.30 Uhr Fanfaren- und Trommlerzug Bretten, 14 und 16 Uhr Gaukler Orlando von Godenhaven, 15.30 Uhr Albert von Brandenburg erklärt, wie sich ein Ritter des Mittelalters kleidet, 17 Uhr Schaukampf Ubos Söldner, 23 Uhr Feuershow von Domini Ignis.

Höhepunkte am Sonntag: 11 Uhr Fanfarenzug Neuburg, 11.15 Uhr Fanfarenzug Bretten, 12 Uhr Schaukampf, 12.30 Uhr Landsknechtzug Ellerbach-Freiberg/Laupheim, 13.45 Sternmarsch aller Fanfarenzüge zum Graf-Toerring-Brunnen, dort Gemeinschaftskonzert, 15 und 17 Uhr Trollfaust, 16.30 Uhr Auszug der Fanfarenzüge.

Zusätzlich Kinderprogramm, Markttreiben, Lagerleben. Eintritt fürs gesamte Wochenende zehn Euro, historisch Gewandete zahlen nur acht Euro. Kinder bis Schwertmaß zahlen nichts.

