Kids der Dance Corporation: Nach zwei Jahren wieder eine Premiere

Von: Hans Kürzl

Die Premiere der Dance-Corporation-Kids kam gut an. © Weber

Endlich Schluss mit dem zu Hause sitzen: Mit der neuen Show „Dance to different music“ (tanze zu unterschiedlicher Musik) will die Dance Corporation (DC) ein Stück Fasching in die Gemeinde zurückholen. Vor kurzem feierte die Nachwuchsgruppe DC Kids Premiere.

Maisach – Es war ihr erster Auftritt seit Januar 2020 – dann begann die Pandemie. „Die Mädels sind natürlich aufgeregt, ob alles klappt“, erzählte die DC-Vorsitzende Petra Kremser, bevor es mit den ersten Tanzschritten auf einer Veranstaltung seit 33 Monaten losging.

Das Programm beruht auf einer Mischung aus Hits, die vor allem von Boygroups oder Girlgroups stammen – also Sänger, Gruppen, Künstler, die genau das Alter der DC Kids treffen. Die zwölf Tänzerinnen sind zwischen acht und knapp 18 Jahren jung. Und so gibt’s für das Publikum „Get down“ von den Backstreeet Boys auf die Ohren, genauso aber auch Lena mit „Strip“oder Ed Sheerans „Shivers“. Das alles fällt unter gut tanzbare Musik, was mithilft, die Nervosität der jungen Showtanzgruppe zu überspielen. Trainerin Michaela Hefele war jedenfalls zufrieden: „Die Mädels haben das richtig gut gemacht.“

Die DC-Vorsitzende Kremser atmete ebenfalls ein wenig durch. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie seien schon spürbar. „Da ist man als Verein schon dankbar, dass diese Zwölf durchgehalten haben.“ Eine andere Gruppe im Verein gibt es nicht. Dass nur Mädchen mittanzen, bedauert sie.

Denn die erste Idee für das Showprogramm 2022/23 war eine andere. „So etwas wie Mädchen gegen Jungs“, nachempfunden einer Szene aus dem Film „Bibi & Tina 3“. Nur ohne Jungs lasse sich das nicht rüberbringen.

Und so soll das neue Showprogramm gleichzeitig auch Werbung machen für neue Tänzerinnen und Tänzer ab acht Jahren. Wenn genügend Interessenten kommen würden, könnte man sich Änderungen vorstellen. Bei den DC Kids, die bisher Aktive bis 18 Jahren in ihren Reihen haben, soll dann die Grenze bei 16 liegen.

Ältere könnten dann die große Showtanzgruppe wieder aufleben lassen – ein großer Wunsch von Kremser. Die betont, dass bei der DC alles im Hobbybereich bleiben, kein Druck entstehen soll. „Es soll Spaß machen, aber keine Preise bringen.“ Höchstens Applaus, wie bei der Showpremiere. HANS KÜRZL

Kontakt aufnehmen

zur Dance Corporation kann man per E-Mail unter der Adressse: vorstand@ dance-corporation.de

