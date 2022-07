Nachruf

Von Ulrike Osman schließen

38 Jahre lang hat Ulrike Listl mit ihrem Orgelspiel und ihrem Gesang die Gottesdienste in der Maisacher Pfarrkirche St. Vitus bereichert.

Maisach/Fürstenfeldbruck – Unzähligen Messen, Hochzeiten, Taufen und Trauerfeiern verlieh sie eine erhabene, ergreifende Note. Kürzlich mussten die vielen Menschen, die der beliebten Organistin und Kantorin gerne gelauscht haben, von ihr Abschied nehmen. Die Kirchenmusikerin wurde 65 Jahre alt.

Ulrike Listl liebte schöne Dinge und zeigte früh ihr Interesse an Kunst und Musik. 1956 in München geboren, wuchs sie in behüteten Verhältnissen in Fürstenfeldbruck auf und besuchte den künstlerischen Zweig der Ferdinand-von-Miller-Realschule. Zur Freude ihrer Eltern wollte sie Klavier spielen lernen und war mit so großer Begeisterung bei der Sache, dass sie später die Aufnahmeprüfung am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg bestand. Hier studierte sie Klavier und Klavierpädagogik.

Ihr Wunsch, die Musik zum Beruf zu machen, stand unter einem guten Stern. Nach ihrem erfolgreichen Abschluss fand sie als Klavierlehrerin Schüler aller Generationen, die sie auf einfühlsame Art und Weise unterrichtete. Parallel absolvierte Ulrike Listl eine Ausbildung zur Kirchenmusikerin – und wieder standen die Sterne günstig. Im März 1984 konnte sie in Maisach die Stelle antreten, die sie bis kurz vor ihrem Tod innehatte.

„Musik war ihr Leben“, sagt Ulrike Listls Lebensgefährte Alwin Sauer. Dass die beiden sich in einem Chor kennenlernten, ist so gesehen keine Überraschung. Ulrike Listl hatte sich zunächst dem Brucker Bach-Chor angeschlossen und war dann zum Münchner Lassus-Chor gewechselt, dem auch Alwin Sauer angehörte. Bald begannen die beiden, auch privat zusammen zu musizieren – sie am Klavier, er am Cello.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ulrike Listl wirkte bei vielen Konzerten mit – als Chorsängerin oder Begleiterin am Klavier. Auf Konzertreisen genoss die Sopranistin das intensive Musizieren auf höchstem Niveau. Später erfreute sie als Teil eines Kammermusik-Trios die Bewohner in Seniorenheimen in Egenhofen, Maisach und Gernlinden.

Ihr Sinn für Schönheit umfasste alle Lebensbereiche. Die lebensfrohe Bruckerin zeichnete gern, hatte viel Sinn für Mode, liebte gutes Essen und sammelte Kunsthandwerk. Aus ihrem Garten machte sie eine gepflegte Augenweide rund um ihre Lieblingsblume, die Rose.

Zeitlebens hatte sie ein inniges Verhältnis zu ihren Eltern und kümmerte sich, als es notwendig wurde, intensiv um sie. Als beide gestorben waren, stellte sie sich gerne vor, dass sie sie vom Himmel aus beschützten.

Dass Ulrike Listl vor einigen Jahren selbst unheilbar erkrankte, hängte sie nicht an die große Glocke. In ihrer Kirche erschien sie nach wie vor – immer zuverlässig und freundlich. Am Aschermittwoch saß sie das letzte Mal an der Orgel in St. Vitus. Nach einem kurzen, aber schweren Leidensweg verstarb Ulrike Listl drei Monate später auf der Palliativstation des Brucker Klinikums.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.