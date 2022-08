Neben der neuen Kita entsteht ein Lerngarten

Von: Ulrike Osman

Teilen

So sieht das Grundstück an der Brucker Straße derzeit aus. Mit Freiwilligen soll es nun hergerichtet werden. © Verein

Lernen mitten im Grünen – das soll möglich werden auf einem Grundstück an der Brucker Straße in Gernlinden.

Gernlinden – Hier will der Verein für Innovative Bildung (VIB) einen Lerngarten anlegen, den Kindergärten und Grundschulen nach Vereinbarung nutzen dürfen. Vereinsvorsitzende Pia Heininger hofft, dass bereits im Herbst die ersten Kindergruppen auf das Gelände können.

Mehrere Monate hat die Suche nach einem geeigneten Platz für das neue Bildungsangebot gedauert. Ursprünglich war ein Waldklassenzimmer geplant, doch zwei anvisierte Standorte scheiterten aufgrund verschiedener Bedenken. Nun ist man beim VIB sehr glücklich über das rund 850 Quadratmeter große Grundstück neben der geplanten neuen Kita, das die Gemeinde dem Verein pachtfrei zur Verfügung stellt.

Die Idee kam von Bürgermeister Hans Seidl, der vom Wert des innovativen Projekts überzeugt ist. Im Gemeinderat stieß der Vorschlag auf breite Zustimmung.

„Es ist ein verwunschenes kleines Stück Land an einem idealen Standort, der von Schule und Kindergarten fußläufig zu erreichen ist“, freut sich Pia Heininger. Der Ort biete alles, was für naturnahes Lernen notwendig ist: eine dichte und vielfältige Vegetation und einiges an heimischen Tieren. Hier könnten die Kinder viel über Gehölze und Pflanzen erfahren. „Sie können Bäume draußen unterscheiden lernen statt auf einem Arbeitsblatt“, sagt die Vereinsvorsitzende, die Grundschullehrerin ist.

Da auf dem Grundstück ein Hochbeet und ein kleines Gewächshaus vorhanden sind, könnten die Kinder gemeinsam mit ihren Betreuungspersonen sogar Gemüse und Obst anbauen. Heininger betont, dass die Nutzer selbst entscheiden dürfen, was sie im Lerngarten machen. „Wir geben nichts vor.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Voraussetzung sei allerdings ein pädagogischer oder gemeinnütziger Zweck – und die Anmeldung über einen Online-Kalender des VIB, damit es nicht zu Terminüberschneidungen kommt. Damit sich Kindergärten und Schule ein Bild von der Örtlichkeit machen können, will der Verein Begehungen mit den Einrichtungsleitungen anbieten.

Auch die Volkshochschule könne den Lerngarten für Angebote nutzen, so Heininger. Da die Fläche eingezäunt und abgesperrt ist, werden Unbefugte abgehalten.

Nun hofft Pia Heininger auf Freiwillige, die beim Herrichten des Grundstücks mit anpacken. Eine überdachte Tafel soll aufgestellt, der Wildwuchs leicht zurückgeschnitten, Gerümpel entfernt und entsorgt werden. Mit Hilfe von – noch aufzutreibenden – Spendengeldern könnte später auch ein Brunnen mit Handpumpe errichtet werden.

Die Arbeiten beginnen am heutigen Freitag, 26. August, um 8 Uhr. Zur Anmeldung – auch für spätere Mitarbeit – gibt es ein Formular auf www.innovative-bildung.bayern. Auch Kinder dürfen mithelfen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.