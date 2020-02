Netto-Markt überfallen: Täter (15) flieht mit Bargeld - dann überlegt er es sich anders

In Gernlinden wurde am Samstag eine Netto-Filiale überfallen. Die Kassiererin des Discounters wurde mit einem Messer bedroht. Der Täter flüchtete zunächst.

In Gernlinden wurde ein Netto-Filiale überfallen.

Der Täter bedrohte die Kassiererin mit einem Messer.

Trotz erfolgreicher Flucht stellte er sich später der Polizei.

Gernlinden - Am Samstag, 15. Februar, betrat ein Maskierter kurz nach Ladenschluss gegen 20 Uhr einen Discounter (Netto) in der Brucker Straße in Gernlinden. Unter Vorhalt eines Messers forderte der zunächst Unbekannte gegenüber einer Kassenkraft die Herausgabe von Bargeld, wie die Kripo berichtet. Als die Kasse geöffnet wurde, entnahm der Täter Papiergeld im Wert von rund 250 Euro. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute aus dem Markt.

Überfall auf Netto in Gernlinden: Täter flieht und stellt ich später

Sofort eingeleitet Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verliefen zunächst erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ergaben einen ersten Tatverdacht gegen einen 15-Jährigen aus Maisach. Dieser stellte sich laut Kripo am Sonntag freiwillig bei einer Polizeiinspektion. Nach erfolgter Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Jugendliche zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Erst Ende Januar hatte im ebenfalls in Fürstenfeldbruck befindlichen Emmering ein Mann einen Rewe-Supermarkt mit einer Schusswaffe überfallen. Der Täter konnte später überführt werden. Schockierenderweise entpuppte er sich als der Dreifachmörder von Starnberg.