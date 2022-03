Neu-Organisation bei den Tafeln: Maisach jetzt eigenständig

Von: Ulrike Osman

Teilen

Rund 190 bedürftige Erwachsene und Kinder kommen zum Tafelladen in der Maisacher Bahnhofstraße. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Bis vor kurzem gehörten die Tafelläden in Olching und Maisach organisatorisch zusammen. Nun ist Maisach eigenständig geworden. Das bedeutet in erster Linie, dass es künftig mehr Fördergelder geben wird. Für die Kunden ändert sich nichts – Standort und Ausgabetag bleiben gleich.

Maisach - „Für die Eigenständigkeit der Maisacher Tafel sprachen mehrere Gründe“, teilt die Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck als Trägerin fast aller Tafeln im Landkreis mit. „Maisach ist längst nicht mehr nur eine Ausgabestelle, sondern bereits seit Jahren ein kompletter Tafelladen mit eigenem Team. Auch versorgt Maisach wöchentlich deutlich mehr Bedürftige als die Tafel in Olching, Tendenz steigend.“

Rund 190 bedürftige Erwachsene und Kinder beziehen über den Tafelladen in der Bahnhofstraße Lebensmittel. Das Einzugsgebiet im nordwestlichen Landkreis reicht bis Mammendorf und Althegnenberg. Die Olchinger Tafel versorgt nach Angaben ihres Leiters Dieter Deinert etwa 120 Personen.

Normann Wenke, Leiter der Tafel Maisach, sieht die Selbstständigkeit als Fortführung der Entwicklung der vergangenen Jahre. „Wir sind immer größer geworden, haben immer mehr Kunden und auch Helfer bekommen.“

Die finanziellen Zuwendungen vom Bundesverband der Tafeln sowie der Tafel Bayern mussten sich Maisach und Olching jedoch bisher teilen. Nun kann jeder für sich Fördergelder beantragen. Betriebskosten und Anschaffungen – etwa von Kühlgeräten für die Läden – können auf diese Weise leichter gedeckt werden, so Dieter Deinert.

Die Tafel Olching wurde vor 20 Jahren von der Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck gegründet. 2007 kam in Kooperation mit der Nachbarschaftshilfe Maisach, der Arbeiterwohlfahrt und der Gemeinde eine Ausgabestelle in Maisach hinzu. In den ersten Jahren wurden hier lediglich fertig gepackte Lebensmittelkisten an zunächst 25 Familien ausgegeben. 2017 wurde der zentral gelegene Tafelladen in der Bahnhofstraße eröffnet. Die Räumlichkeiten stellt die Gemeinde zur Verfügung.

Eng zusammenarbeiten werden die Tafeln in Olching und Maisach auch weiterhin – schon allein deshalb, weil sie sich Fahrzeuge und einige Supermärkte teilen, die Waren zur Verfügung stellen. Die Abholung erfolgt von beiden Tafeln weiterhin am Montag, Verkaufstag bleibt der Dienstag. os

Weitere Nachrichten aus Maisach lesen Sie bei uns.