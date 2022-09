Vandalismus und Ruhestörung: Bürger für die Sicherheitswacht gesucht

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

In Uniform unterwegs: Die Bayerische Sicherheitswacht unterstützt die Polizei. © mm

Die Sicherheitswacht soll die Polizei in Olching und Maisach an den Orten unterstützen, wo es immer wieder zu Vandalismus und Ruhestörungen kommt. Zum Beispiel in den Amperauen und an S-Bahnhöfen. Nun werden Bürger gesucht, die dies nach einer Ausbildung im Ehrenamt übernehmen.

Olching/Maisach – Es ist ein Projekt, das laut Polizei in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Olching und der Gemeinde Maisach ablaufen soll. 15 Plätze sind für den Sicherheitswacht-Verbund vorgesehen. Gestartet werden soll so bald wie möglich.

„Wir suchen ab sofort Ehrenamtliche, die sich dafür bewerben wollen“, erklärt Olchings Polizei-Chef Hartwin Lang. Er sieht die Sicherheitswacht als weiteres Bindeglied zwischen den Bürgern und ihrer örtlichen Polizei. Zudem bestehe die Chance, durch die für Jedermann erkennbaren Ehrenamtlichen das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu steigern. Vandalismus, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen sollen so möglichst der Vergangenheit angehören. Die Sicherheitswacht soll schwerpunktmäßig an den neuralgischen Punkten patrouillieren. Hierbei handele es sich um Naherholungsgebiete wie Badeseen und Amperauen, den Baumpark in Gernlinden sowie die S-Bahnhöfe und Ortszentren.

Sicherheitswacht: Man muss gut zu Fuß sein

Die Bewerber müssen mindestens 18 und dürfen höchstens 62 Jahre alt sein. Sie müssen über einen anerkannten Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Das Ehrenamt ist neben dem eigentlichen Beruf vorgesehen und umfasst für den Sicherheitswachtverbund Maisach-Olching etwa 15 bis 20 Einsatzstunden im Monat. Bewerber müssen sich fließend in deutscher Sprache verständigen können und gut zu Fuß sein. Sie sollten außerdem Interesse an der Kommunikation mit ihren Mitmenschen haben.

Angehörige der Sicherheitswacht übernehmen keine originären polizeilichen Aufgaben, wie in der Pressemitteilung betont wird. Das war etwa ein Kritikpunkt der Olchinger Grünen im Stadtrat, der darüber zu entscheiden hatte. Bürger sollten nicht die Polizei ersetzen, hieß es damals. Die Polizei stellt klar: Die Mitglieder würden über dieselben Rechte wie jeder andere Bürger verfügen, diese würden lediglich durch das Sicherheitswachtgesetz ergänzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Klartext bedeutet dies: Wie jeder Mensch darf die Ehrenamtsstreife Notwehrrechte ausüben. Täter, die sie auf frischer Tat ertappen, festhalten zum Beispiel. Allerdings ist die Sicherheitswacht ebenso befugt, sich Ausweise zeigen zu lassen und Platzverweise zu erteilen. Das geht schon über die sogenannten Jedermannsrechte hinaus.

Sicherheitswacht: Polizei macht Eignungstest

Erkennbar sind die Mitglieder durch ihre blaue Kleidung ähnlich der Polizei. Zur Ausstattung gehören zum Beispiel Funk- und Reizstoffsprühgerät. Für den Einsatz gibt es eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde. Bevor es auf die Straße geht, muss man einen Eignungstest der Polizei bestehen. Außerdem bekommen die Ehrenamtlichen einen Crash-Kurs in Sachen Strafrecht & Co., aber auch zu Erster Hilfe.

Die Initiative ging damals von der Polizei aus, das Konzept der bayerischen Sicherheitswacht wurde in den entsprechenden Gremien in Olching und Maisach vorgestellt und mehrheitlich für gut befunden. Im Grunde war das Argument klar: Die Polizei kann aufgrund von Personalmangel nicht mehr so präsent sein wie früher. Hier kann die Sicherheitswacht zumindest an neuralgischen Stellen übernehmen.

In anderen Orten funktioniert das gut, etwa in Starnberg, wo kürzlich eine Bilanz nach 100 Tagen gezogen wurde. Ein Zwischenstand wurde von politischer Seite auch für Olching gefordert, um dann weiter zu sehen, ob die Ehrenamtsstreife wirklich funktioniert. Bislang hatte die Stadt einen Sicherheitsdienst im Einsatz, den sie bezahlen muss. Die Sicherheitswacht kostet die Kommunen nichts.

Interessierte melden sich bei der Polizei unter Tel. (0 81 42) 29 31 80.

In Starnberg läuft das Projekt bereits seit 100 Tagen: Das ist die erste Bilanz

Die Sicherheitswacht in Starnberg erfüllt ihren Zweck. So lässt sich eine erste Bilanz nach 100 Tagen bewerten. Die Freinacht auf den 1. Mai war gewissermaßen Start für die Arbeit der fünf Freiwilligen, die in Uniform auf Streife geht und vor allem präventiv tätig sind.



Rund 250 Einsatzstunden seien inzwischen zusammengekommen, bilanzierte Kai Motschmann, Sachbearbeiter Einsatz bei der Starnberger Inspektion. „Besondere Einsatzschwerpunkte lagen in der Bestreifung der Seepromenade und den Bade- und Erholungsgebieten im Stadtbereich von Starnberg.“ Dort hätten sich die engagierten Ordnungswahrer bereits etabliert, erklärte er. Das Spektrum der Einsätze reiche von der Überwachung der Einhaltung des Radfahrverbotes in bestimmten Bereichen der Seepromenade, über die Ermahnung feiernder Jugendlicher in den Badegebieten und das Schlichten von Streitereien bis hin zu Verwahrung und Weiterleitung von Fundgegenständen.



In der Außenwirkung ist die Sicherheitswacht nach Motschmanns Dafürhalten ein echter Gewinn: „Die bloße Präsenz in der Innenstadt von Starnberg und an den Uferbereichen des Starnberger Sees wird sowohl von der einheimischen Bevölkerung als auch von Gästen als sehr angenehm empfunden.“ Egal, ob nur nach dem Weg gefragt werde oder andere kleine Probleme zu lösen seien, die Sicherheitswacht sei vor Ort immer zur Hilfe bereit. Sicherheitswachtler versorgten auch schon Verletzte, bis der Rettungsdienst eintraf.



Die Sicherheitswacht ist mit drei Frauen und zwei Männer personell ausreichend besetzt. Geplant waren sechs Mitglieder, fünf sind es am Ende geworden. Bewerber müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Weitere Freiwillige sucht die Polizei derzeit nicht. Die Sicherheitswacht hat beispielsweise das Recht, Platzverweise zu erteilen und Personalien festzustellen. Das allein reicht oft schon, um für Ruhe zu sorgen.



Aber auch bei der Feststellung von Straftaten und in deren Zusammenhang stehenden Ermittlungen seien die Mitglieder eingebunden, erklärt Motschmann. So sei beispielsweise im Mai ein Mann auf der Seepromenade erwischt worden, der Betäubungsmittel konsumierte und noch weitere Mengen Cannabis dabei hatte. In solchen Fällen rufen die Sicherheitswachtler eine Polizei-Streife.



Bei der Stadt Starnberg, die die Sicherheitswacht letztlich wollte, teilt man die Einschätzung der Polizei. Die Mitglieder leisteten eine „wertvolle Arbeit“, erklärte Rathaussprecherin Lena Choi.



In der Wahrnehmung der Verwaltung ist die Zahl der Meldungen wegen Verstößen zurückgegangen. Detailliert wollten Bürgermeister Patrick Janik und die Stadtverwaltung mit der Polizei die Erfahrungen erst noch auswerten. Kai Motschmann von der Inspektion zufolge werde die Wacht weiter „effektiv und bürgernah“ eingesetzt. (ike)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.