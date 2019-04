Plan zwingt Feuerwehren zu Geduld

Ein Feuerwehrbedarfsplan für Maisach: Dieses Projekt geistert seit mehr als zwei Jahren durch die Gemeinde. Getan hat sich zwar schon einiges, aber bisher alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nun ist man zumindest ein kleines Stück weiter.

Maisach – Ende 2016 hat der Gemeinderat beschlossen, einen Feuerwehrbedarfsplan erstellen zu lassen. Seitdem hat die Öffentlichkeit nicht mehr viel gehört von dem Thema. Mittlerweile liegt zwar ein Konzept für die Großgemeinde vor, aber es ist bislang nur den Kommandanten und Vertretern der Kreisbrandinspektion (KBI) bekannt. Das Problem ist nach Informationen unserer Zeitung, dass die KBI zu dem Konzept eine eigene Einschätzung abgeben will. Im Kern geht es um die Hilfsfrist.

Das vom Gemeinderat beauftragte Konzept stammt vom Ingenieurbüro für Brandschutztechnik und Gefahrenabwehrplanung (IBG), einer GmbH mit Sitz in Heilsbronn (Mittelfranken). Es kostete rund 25 000 Euro. Die IBG legt bei den Hilfsfrist ihre eigenen Standards zugrunde. Eine deutschlandweit gültige Richtlinie gibt es nicht – Brandschutz ist Ländersache. In Bayern gibt es keine Vorgaben, aber ein Merkblatt vom Innenministerium mit Richtwerten dazu, wann die Kräfte spätestens am Einsatzort sein müssen. Die Zehn-Minuten-Hilfsfrist setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Der Zeit, die bis zur Alarmierung durch die Leitstelle vergeht, der Zeit, die die Kräfte bis ins Gerätehaus brauchen. und der Zeit, bis sie am Einsatzort sind.

Kreisbrandrat Hubert Stefan sagt auf Tagblatt-Nachfrage, dass man sich die Hilfsfrist als Grundlage genau ansehen müsse, um dann daraus ableiten zu können, welche Ausrüstung die Feuerwehren brauchen. Daher wolle die KBI ausgehend von den Vorgaben des Merkblatts aus dem Innenministerium eine Einschätzung zum Konzept der IBG abgeben. Die Kommune habe die KBI sogar darum gebeten.

Nun hat man sich darauf geeinigt, dass die KBI ihre Vorstellungen zu Papier bringt. Der Entwurf soll heure in der ersten Jahreshälfte fertig werden. „Wenn wir das nebenbei schaffen“, sagt Stefan, die Sache geschehe auf ehrenamtlicher Basis. Dann will man mit den Kommandanten der sechs Feuerwehren in Workshops gehen und die beiden Pläne vergleichen. Spätestens Anfang 2020 soll eine gemeinsame Aussage als Grundlage für den Gemeinderat getroffen werden.

Auf Nachfrage sagt Bürgermeister Hans Seidl (CSU), dass es sich trotzdem gelohnt habe, ein Konzept durch die IBG erstellen zu lassen – es sei nie schlecht, eine Sicht von außen zu erhalten: „Das war richtig als Anstoß für die ganze Sache.“ Trotzdem werde man seines Erachtens im Zweifelsfall den Einschätzungen der KBI folgen, weil sie eben die örtlichen Gegebenheiten besser kenne.

Kommunen sind seit einiger Zeit dazu verpflichtet, einen Feuerwehrbedarfsplan zu haben beziehungsweise zu aktualisieren – Maisach hat noch gar keinen. Sinn der Sache ist, die notwendigen Anschaffungen koordinieren und kontrollieren zu können. Zudem geht es auch um eine Planung der Einsatzkräfte: Stehen tagsüber genug zur Verfügung? Helfen wird, dass es immer mehr Feuerwehrfrauen gibt – allerdings für diese oft keine separaten Duschen und Umkleiden in den insgesamt sechs Gerätehäusern in Maisach. Schließlich geht es um die Einteilung von Fahrzeugen, Drehleitern und Atemschutzträgern. Und wenn ein Feuerwehrhaus ein Sanierungsfall ist, könnte gar über eine Zusammenlegung mit einer anderen Ortsfeuerwehr nachgedacht werden.

Im Blick hat Maisach auch eine gemeinsame Werkstatt. Ein hauptamtlicher Gerätewart soll den Ehrenamtlichen – in Maisach sind es über 290 – Arbeit abnehmen und zentral Schläuche waschen, Atemschutzgeräte, Ausrüstung und Kleidung prüfen und pflegen. Mit den Kommandanten soll eine Job-Beschreibung verfasst werden, für eine Vollzeit-Stelle. Sein Büro könnte der Hauptamtliche in einem Feuerwehrhaus bekommen, die Werkstatt vielleicht im Bauhof.