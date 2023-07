Er könnte mit der S-Bahn unterwegs sein: 69-Jähriger aus Maisach wird vermisst

Von: Thomas Steinhardt

Izmarai Azami aus Maisach wird vermisst. © mm

Seit Dienstag, 4. Juli, wird der 69-jährige Izmarai Azami aus Maisach vermisst. Er ist stark dement.

Maisach - Der stark demente Rentner wurde am Dienstag zuletzt gegen 15 Uhr in seiner Wohnung gesehen, wie die Polizei berichtet. Diese verließ er unbemerkt in unbekannte Richtung. Es ist nicht auszuschließen, dass er mit der S-Bahn in Richtung München gefahren ist, berichtet die Polizei. Izmarai Azami ist nach Angaben der Polizei nicht in der Lage, sich selbst zu verständigen.

Auch zur Nahrungsaufnahme benötigt er fremde Hilfe. Der Vermisste versteht nur persisch. Izmarai Azami ist 1,70 Meter groß, schlank, hat kurze weiße Haare mit Haarkranz und hat einen Bart. Er trägt ein dunkelblaues Langarmshirt, eine dunkelblaue Jogginghose und grau-schwarze Badeschuhe. Wer Hinweise zum Aufenthalt von Izmarai Azami geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Olching, Telefon (08142) 2930, oder jeder anderen Dienststelle, in Verbindung zu setzen.

