Posse um Markierung auf Maisachs neuer Umfahrung

Bis zu 20 000 Euro mehr muss die Gemeinde investieren, damit die Südumfahrung für den Verkehr freigegeben werden kann. Problem sind die Markierungen auf der Straße, die nur auf trockenem Untergrund aufgebracht werden können.

Maisach – Dass man nun einer Firma ausgeliefert ist, ärgerte die Mitglieder des Gemeinderats am Donnerstagabend sehr.

Der Generalunternehmer hatte sich extra beeilt, damit die Umfahrung noch vor dem Winter fertig wird. Zeit hätte er bis Ende April gehabt. Doch jetzt gibt es Probleme mit dem Subunternehmer, der die Straßenmarkierungen aufbringen soll. Die Firma sagt, das sei nur möglich, wenn der Asphalt trocken ist. Am Mittwoch sollen die Arbeiten starten. Dann ist es laut Wetterbericht kalt. Vielleicht nass-kalt, vielleicht trocken-kalt. Auf jeden Fall verlangt die Firma einen trockenen Untergrund. Deshalb soll die Gemeinde die Kosten für eine Trocknungsmaschine zahlen, die mit Kerosin läuft und 30 Liter pro Stunde schluckt. Pro Tag kostet der Einsatz dieser Maschine rund 6000 Euro. Wenn’s schlecht läuft, wird sie an allen drei Tagen gebraucht. Macht insgesamt rund 20 000 Euro.

Bauamtsleiterin Michaela Meinhold und ihr Kollege Marcus Greulich hatten zwei Tage lang verhandelt und nach anderen Firmen gesucht. Ohne Erfolg. Alle sind ausgebucht.

Im Gemeinderat war man sich einig, dass man die Summe investieren will. Denn die Umfahrung solle so bald wie möglich eröffnet werden – sie werde ja sowieso schon befahren. Verkehrsreferent Ric Unteutsch (SPD) sprach von einer Frage der Abwägung: Es gehe einerseits um ein Zehn-Millionen-Euro-Projekt und andererseits um maximal 20 000 Euro. Auch Bürgermeister Hans Seidl (CSU) sagte: „Wir müssen in den sauren Apfel beißen.“

Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, eine provisorische Markierung aufzubringen und erst im Frühjahr die endgültige. Aber auch die sogenannte Verkehrsfreigabe-Markierung kostet rund 18 000 Euro – und dann kommen nächstes Jahr die Kosten für die eigentliche Markierung. Zudem wollte die Firma selbst für die provisorische Linienziehung eine trockene Straße, auch wenn das laut Staatlichem Bauamt nicht nötig ist. Wären also gesamt fast 40 000 Euro.

Jetzt wird notfalls getrocknet und die endgültige Markierung gesetzt. Gewährleistung gibt es für die laut Vertrag nach 1. Oktober übrigens nicht. Aber Meinhold hat die Aussage vom Staatlichen Bauamt, dass die Markierung halten wird und dass es im Frühjahr dann wohl keine Probleme bei der Übergabe der Straße von der Gemeinde an das Staatliche Bauamt gibt. HELGA ZAGERMANN