„Fürstenfeldbruck ist bunt“: Protest gegen AfD-Veranstaltung

Von: Peter Loder

„FFB ist bunt“ war einer der Slogans vor der Halle. Drinnen sprach Beatrix von Storch, die unter großen Sicherheitsvorkehrungen vor Ort eintraf. © Weber

An jedem anderen Dienstagabend wäre in Überacker außer den zum Training eilenden Fußballern kaum jemand unterwegs. Diesmal ist alles anders. Weil eine prominente Bundespolitikerin der AfD zum Endspurt der Landtagswahl in die bayerische Provinz kommt, herrscht Ausnahmezustand.

Überacker – Gegenüber vom Sportzentrum sind 300 Demonstranten aus dem ganzen Landkreis aufmarschiert, um mit Pfiffen, Trillerpfeifen, Sirenen und Transparenten ihren Unmut über den Auftritt von Beatrix von Storch auszudrücken. Die 52-jährige Bundestagsabgeordnete ist neben Fraktionssprecherin Alice Weidel das Sprachrohr der rechtspopulistischen Partei.

Drinnen im Vereinsheim des RW Überacker verfolgen etwas mehr als 100 Anhänger ihre knapp 45-minütige Rede. Zuvor haben bereits der Münchner Landtagsabgeordnete Uli Henkel, AfD-Kreisvorsitzender Florian Jäger sowie die Land- und Bezirkstagskandidaten Peter Banholzer (Egenhofen) und Tassilo Erhardt (Puchheim) gesprochen.

Zwischenfälle gibt es keine. Zumal die meisten Demonstranten – darunter die örtlichen Bundestagsabgeordneten Michael Schrodi (SPD) und Beate Walter-Rosenheimer (Grüne) – gar nicht mitbekommen, als die Hauptrednerin an ihnen vorbeirauscht. Von Storch war mit dem verspäteten Intercity aus Berlin in München angekommen und wird in einem grauen BMW-X5-SUV von ihrem Chauffeur direkt vor die Vereinsheimtür gefahren.

Eine Stunde davor hat ein Beamter aus dem Bundeskriminalamt (BKA) die Örtlichkeiten inspiziert und klare Ansagen an den Veranstalter gemacht, welche Türen geschlossen bleiben und wie die Taschenkontrolle beim Einlass zu funktionieren hat.

Als drei weitere BKA-Personenschützer im Dienst-Mercedes mit Berliner Kennzeichen eintreffen, hat die rund 15-köpfige Einsatzgruppe aus der Olchinger Polizeiinspektion bereits Position bezogen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind verschärft worden, nachdem die AfD-Politikerin erst vor wenigen Wochen bei einer Rede in Daun (Rheinland-Pfalz) mit Hundekot attackiert wurde.

In Überacker bleibt alles ruhig. Die Demonstranten verhalten sich in der von der Polizei angeordneten „Menschenketten-ähnlichen Formation“ entlang des Radweges diszipliniert und sind bereits abgezogen, noch ehe drinnen Beatrix von Storch ihre Rede beginnt.

Als die in Lübeck geborene Politikerin das oberbayerische Dorf gegen 21 Uhr wieder verlässt, nimmt kaum einer mehr Notiz von ihr. Zurückgelassen hat sie eine verzweifelte Vereinswirtin. Die komplette Freibier-Zeche der Zuhörer hat zwar der AfD-Kreisverband übernommen, doch ihre Pizzeria hat viele negative Internet-Bewertungen bekommen. „Ich verstehe nicht, warum ich angefeindet werde“, sagt die Pächterin. „Der Verein hat grünes Licht gegeben, wir leben in einer Demokratie und die Partei ist nicht verboten.“

Am Donnerstag kommt der nächste AfD-Promi in den Landkreis: Der stellvertretende Bundesvorstandssprecher Peter Boehringer spricht im Emmeringer Bürgerhaus. Das wird zwar vom CSU-geführten Rathaus verwaltet, doch Bürgermeister Stefan Floerecke sieht keine Handhabe, um den Auftritt in der verpachteten Gastronomie zu verhindern. SPD, Grüne und ÖDP haben erneut zur Gegendemo aufgerufen.

