Radweg zwischen Malching und Maisach

Von: Helga Zagermann

Teilen

Die Radsaison beginnt © dpa

An der Kreisstraße FFB 8 zwischen Malching und Maisach wird ein Radweg gebaut. Die Kosten von rund 800 000 Euro übernimmt größtenteils der Landkreis.

Maisach – Die favorisierte Bauvariante wurde vom Gemeinderat befürwortet. Nun muss noch der Kreistag sein Okay geben. 2023 soll gebaut werden.

Es geht um rund eineinhalb Kilometer. Die Gemeinde zahlt für den ersten kleinen Teil der Strecke: aus Malching hinaus bis zur Kreisstraße. Dazu wird ein nach Süden zur FFB 8 führender Feldweg im Bereich Am Steinacker/Bürgermeister-Müller-Straße befestigt. Die Kosten für den Radweg entlang der Kreisstraße bis zum Kreisel Höhe Frauenstraße übernimmt der Landkreis.

Am Kreisel

Der neue Weg verläuft nördlich der FFB 8. Am Kreisel Höhe Maisacher Gewerbegebiet müssen die Radfahrer nördlich eine Kreiselausfahrt queren. Nahe Malching ist für die Radfahrer eine Querungsinsel in der Straße geplant. Dafür wird die Straße verbreitert. Und sie wird verschwenkt, was zugleich als Tempobremse für Autofahrer dienen soll. Die Insel ist ein ganzes Stück östlich der Einmündung der Dorf- in die Kreisstraße geplant, um ein sicheres Überqueren zu ermöglich. Die Querungshilfe braucht es für den von Süden kommenden Radverkehr.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Denn südlich der Kreisstraße gibt es bereits einen Radweg. Allerdings nur auf einem kurzen Stück. Da lag die Idee nahe, diesen Weg zu verlängern. Doch die Grundstücksverhandlungen mit privaten Eigentümern waren gescheitert. Auch eine Verschwenkung der FFB 8 nach Süden, hin zu dem Kreisverkehr, der gleich in die Umfahrung führt, stand zur Diskussion. Dann hätte zwar der Radverkehr direkt auf der dann alten FFB 8 laufen können und man hätte sich beim Radwegbau Kosten gespart. Doch Christian Gerhard vom Kreisbauamt erläuterte dem Gemeinderat: Es würde rund 1,8 Millionen Euro kosten, 800 Meter Kreisstraße neu zu bauen und den dafür nötigen Grund (rund 9000 Quadratmeter) zu erwerben. Weiterer Nachteil dieser Variante ist, dass man damit Felder zerschneiden würde. Andere Verlegungsideen waren daran gescheitert, dass man dann in der Wasserschutzzone gelandet wäre.

Gerhard sagte, er empfehle dem Kreistag den Radwegbau nördlich der FFB 8. Das spare Kosten und Ressourcen. Dieser Ansicht schloss sich der Gemeinderat einstimmig an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.