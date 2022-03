Raubüberfall auf offener Straße - ein Täter ist noch flüchtig

Von: Thomas Steinhardt

Die Polizei sucht Zeugen. © dpa

Ein 17-Jähriger ist am Montagabend in Maisach in der Bahnhofstraße Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Kripo sucht Zeugen.

Maisach - Fünf zunächst unbekannte junge Männer zwangen den Jugendlichen um 20.15 Uhr auf offener Straße zur Herausgabe von Bargeld, wie die Kripo berichtet. Unter Gewaltanwendung erbeuteten sie 100 Euro und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten vier der fünf Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 18 Jahren vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Der fünfte bislang unbekannter Tatverdächtige ist derzeit noch flüchtig.

Er kann wie folgt vom Opfer beschrieben werden: Männlich, 180 bis 185 cm groß, er trug zur Tatzeit eine graue kurze Jogginghose, rote „Jordan“ Turnschuhe und ein Baseball Cap der Marke Nike.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, sachdienliche Hinweise, die mit dem oben geschilderten Geschehen in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.

