Realschüler werden mit Aufträgen in die Freiheit entlassen

Von: Dieter Metzler

Die Turnhalle ist immer voll, wenn an der Orlando-di-Lasso-Realschule in Maisach Abschluss gefeiert wird. © Peter Weber

129 Abschlussschüler verlassen die Orlando-di-Lasso-Realschule in Maisach. Ein besonderer Jahrgang.

Maisach – „Für mich seid Ihr ein ganz besonderer Jahrgang, denn die meisten von Euch haben hier an der Schule mit mir angefangen“, sagte Rektorin Doris Lux bei der Verabschiedung der 129 Abschlussschüler der Orlando-di-Lasso-Realschule in der Turnhalle. „2017 seid Ihr an die Schule gekommen, da habe ich als Schulleiterin begonnen. Ich würde Euch nun gerne weiter beobachten und lade Euch ein, an der Schule vorbeizukommen, sodass wir sehen, was weiter aus Euch wird.“

Sie appellierte an die Jugendlichen: „Behaltet das Herz am rechten Fleck und engagiert Euch für die Werte unserer Gesellschaft.“

Zuvor hatte Lux die Freiheit in den Mittelpunkt ihrer Rede gestellt. „Viele von Euch haben den Tag herbei gesehnt – endlich frei sein“, so Lux. Freiheit habe aber viele Seiten, sie bedeute auch, Verantwortung zu übernehmen, für sich selbst, für andere und für die gesamte Gesellschaft. Deshalb brauche Freiheit Mut und innere Stärke. „Die Fähigkeiten, die Ihr hier gelernt habt, werdet Ihr Euer ganzes Leben brauchen. Vertraut auf Euch selbst, auf Euere Stärken und Fähigkeiten. Seid bereit neue Herausforderungen anzunehmen.“ Freiheit bedeute nicht, immer nur das zu tun, was man selber möchte. Ein Leben in Freiheit bedeute, nach Werten zu leben.

Maisachs Vize-Bürgermeister Roland Müller gratulierte den Absolventen im Namen der Gemeinde zum Abschluss. „Nun fängt für Euch eine neue, aber spannende Zeit an – ob Ausbildung oder weiterführende Schule“, sagte er. Müller hatte auch die Familien und Freunde der Abschlussschüler im Blick. Diese Menschen an der Seite der Jugendlichen hätten sie umsorgt, ihnen die richtige Richtung gezeigt und Mut gemacht sowie darauf geachtet haben, dass falsche Weggefährten nicht zulange an ihrer Seite blieben. „Die Menschen an Eurer Seite haben Hindernisse aus dem Weg geräumt. Sie haben versucht, Euch von Irrwegen und Sackgassen abzuhalten“, dankte Müller insbesondere den Eltern und den Lehrern. „Vertraut auf Eure Fähigkeiten“, sagte Müller zum Abschluss. „Seid mutig und offen. Ein spanischer Philosoph hat einmal gesagt: Freiheit ist der Zwang, sich entscheiden zu müssen. Ihr entscheidet nun selbst, welche Laufbahn Ihr einschlagen werdet.“

Julia Königer vom Elternbeirat stellte die Worte Vertrauen und Dankbarkeit in den Mittelpunkt ihres Grußwortes. Dann sprachen Johannes Koll und Frederik Binnewies für die Absolventen. Das Ende der Schulzeit sei ein Meilenstein in ihrem Leben, betonten die Schülersprecher. Corona habe gezeigt, dass sie allen Herausforderungen gewachsen seien. An ihre Mitschüler appellierten sie, ihre Talente zu nutzen, um einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Welt zu haben.

DIETER METZLER