Realschulabschluss mit Standhaftigkeit und Flexibilität erreicht

Maisach

„Seid standhaft in euren Zielen und seid flexibel, wie ihr sie erreicht“: Doris Lux, Rektorin der Orlando-di-Lasso-Realschule, zitierte den erfolgreichen US-Coach Anthony Robbins, als sie die Schüler der sechs 10. Klassen verabschiedete.

Maisach – Standhaftigkeit und Flexibilität hätten die Jugendlichen nicht zuletzt dadurch bewiesen, dass sie sich trotz aller pandemiebedingten Einschränkungen zu ihrem Ziel durchgekämpft haben – dem Schulabschluss beziehungsweise Abschlusszeugnis.

Die Zeugnisübergabe musste in mehrere Durchgänge aufgeteilt werden, damit alle Eltern dabei sein konnten. Die Lehrer, die zu Beginn der Feier sangen, wollten das Positive sehen und intonierten deshalb „Always look on the bright side of life“ sowie „Best day of my life“.

Sehr besondere Jahre

Ulrich Behnke, Klassenlehrer der 10a, sprach dann von zwei „sehr besonderen Jahren“. Wegen der Pandemie natürlich – aber noch viel mehr, „weil ich euch kennen lernen durfte“. Der Unterricht ab Februar – mit Abstand, Masken und teilweise in der Turnhalle – habe die Jugendlichen noch näher zusammengebracht. Damals sei man ja fast alleine im großen Schulhaus gewesen. Denn nur die Abschlussschüler durften vom Online- zurück in den Präsenzunterricht wechseln. Alle hätten die besondere Herausforderung „super gemeistert – ihr könnt stolz auf euch sein“.

Behnke attestierte seiner Klasse, dass sie sehr anständig sei. „So altmodisch das klingt: Aber Anstand ist ein wichtiger Wert.“ Er wünschte sich und den Absolventen: „Bleibt so, wie ihr seid.“

Die Apfelbaum-Geschichte

Ihr Bild von der flexiblen Standhaftigkeit erklärte Rektorin Lux anhand einer Apfelbaum-Geschichte. Ziel sei es, möglichst viele Früchte zu erhalten. Doch der Baum ist dabei vom Wetter abhängig und braucht vielleicht auch einmal Hilfe von außen – Stichwort gießen. Nur wenn der Baum durch tiefe und ausladende Wurzeln flexibel auf äußere Einflüsse reagieren könne, erreiche er das Ziel. Lux wünschte den Zehntklässlern, dass sie auch in Zukunft durch Familie und Freunde tief verwurzelt sind und an Werten wie Fleiß, Toleranz, Gelassenheit und Mut festhalten.

Elternbeirats-Vize Sabine Uhlrich erinnerte die Jugendlichen daran, wie sie als Kleinkind laufen gelernt haben. Auch damals seien sie nach einem Sturz immer wieder aufgestanden und hätten weitergemacht. „Auch hier in der Realschule sind eure Schritte mutiger und kräftiger geworden.“ Nun, so Uhlrich, stehen die Absolventen an einer Weggabelung und müssen gewohnte Wege verlassen. Für ihre Zukunft wolle sie den Jugendlichen deswegen einen Spruch des Philosophen Ralph Waldo Emerson mitgeben: „Nicht am Ziel wird der Mensch groß, sondern auf dem Weg dorthin.“