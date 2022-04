Realschule erhält Preis für kreative Bewältigung der Corona-Krise

Im Winter war der Virus als eine Art Schneemann von Schülern nachgebaut worden. © Realschule

Die Corona-Pandemie fordert Organisationstalent und Kreativität in den Schulen. Die Orlando-di-Lasso Realschule in Maisach hat das offenbar besonders gut hinbekommen. Laut Pressemitteilung ist sie als eine von rund 200 Schulen in Bayern ausgezeichnet worden. Preisgeld: 1000 Euro.

Maisach – Laut der Ausschreibung hatte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo „Eigenverantwortung als wichtigen Erfolgsfaktor von Schulen in Zeiten der Pandemie“ bezeichnet. Schulen sind den Herausforderungen der Corona-Pandemie kreativ begegnet, so die Mitteilung weiter.

Auch die Maisacher Realschule zeigte ein hohes Maß an Kreativität und nahm mit ihrem Gesamtkonzept „Mach Platz Corona! Wir schaffen Raum für Gemeinschaft“ an dem Wettbewerb teil. Unter diesem Motto fanden das ganze Jahr über immer wieder kleine Projekte statt, an denen die gesamte Schulfamilie beteiligt war.

So galt es zum Beispiel bei einer „Schneechallenge“ im Dezember die kreativste Schneefigur zu bauen und einzusenden. Ein weiteres Projekt war der Dreh eines Tanzvideos ausgehend von dem Sommerhit 2020 „Jerusalema“.

Schüler fast aller Klassen tanzten zu Hause vor ihren Kameras und schickten ihre Videobeiträge ein. Am Ende sorgte ein „virtueller Flashmob“ auf der schuleigenen Homepage bei der gesamten Schulfamilie für gute Laune.

Außerdem sei in diesem Zusammenhang nicht zuletzt das Engagement der Schule im Rahmen der „Sommerschule 21“ anzuführen. Hier wurden die Angebote des Förderunterrichts kreativ in Workshops eingebettet, bei denen die Stärkung der Gemeinschaft im Vordergrund stand.

