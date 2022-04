Regierung bemängelt hohe Kita-Baukosten - Projekt steht auf der Kippe

Maisach

Große Probleme mit dem geplanten Kinderhaus an der Brucker Straße in Gernlinden: Die Regierung hält die errechneten Baukosten für viel zu hoch.

Maisach – Nun könnten die staatlichen Zuschüsse auf der Kippe stehen. Maisachs Gemeinderat beschloss, für die energieeffiziente Ausführung des Gebäudes zu kämpfen.

6,7 Millionen Euro soll das geplante Kinderhaus an der Brucker Straße in Gernlinden kosten – Stand Februar. Und im Maisacher Rathaus rechnet man bereits jetzt mit Kostensteigerungen. Denn zuletzt hatten alle Baufirmen aufgeschlagen.

33 Prozent zu hoch

Derzeit ist aber fraglich, ob das Haus überhaupt wie vorgesehen gebaut werden kann. Denn die Regierung von Oberbayern ist bei der Prüfung der Unterlagen zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht sparsam und wirtschaftlich geplant wurde. Das Haus samt Außenanlage liege 33 Prozent über dem Richtwert vergleichbarer Projekte. Rund 2,2 Millionen Euro müssten also abgespeckt werden. „Unmöglich“, sagte Bürgermeister Hans Seidl (CSU).

Der Rüffel der Regierung ist insofern von großer Bedeutung, als dass die Gemeinde das Haus ohne staatliche Zuschüsse nicht bauen kann. Genehmigt die Regierung das Projekt nicht, dann fließt keine Förderung. Das Vorhaben wäre gestorben.

Die Regierung geht von einer zuwendungsfähigen Hauptnutzfläche von 650 Quadratmetern für drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen aus. Geplant sind jedoch 770 Quadratmeter, weil die Gemeinde auch bei früheren Kita-Neubauten immer größere Räume umgesetzt hatte – zum Wohl der Kinder und des Personals. Gefördert werden aber nur die 650 Quadratmeter. Sie sind zu multiplizieren mit dem Richtwert von 5636 Euro. Das ergibt 3,66 Millionen Euro – auf dem Papier quasi der Baupreis für die neue Kita. Davon wird die Hälfte gefördert: Der staatliche Zuschuss beträgt also 1,83 Millionen Euro.

Verzögerung durch Arbeitsstopp

Sicher ist: Der Baubeginn verzögert sich. Das Bauamt habe die Arbeit am Projekt gestoppt, wie Leiterin Petra Endres im Gemeinderat sagte. Man werde „keine Ausschreibungen machen, solange die Regierung nicht grünes Licht gibt. Das Risiko ist zu hoch, in Haftung genommen zu werden.“

Für die hohen Baukosten gibt es mehrere Gründe: Die Räume und der Garten sind größer als vom Staat vorgesehen, bei der Technik wird eine mögliche Erweiterung des Hauses um zwei Gruppen zumindest vorbereitet. Vor allem aber die ökologische Bauweise (für die aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude sogar ein separater Zuschuss von über 500 000 Euro in Aussicht gestellt ist) macht das Projekt teurer: die Holzmassivbauweise und das begrünte Dach mit PV-Anlage.

Doch an dieser Ausführung will der Gemeinderat unbedingt festhalten. Auch das helfe, um Klimaziele zu erreichen, hieß es. Der Staat könne nicht fordern, dass jeder einen Beitrag leisten müsse (auch Kommunen), dann aber die daraus resultierenden höheren Kosten kritisieren. Maisach sei bereit, in die Kita mehr zu investieren. Der staatliche Zuschuss bleibe gleich, egal welche Bauweise gewählt werde. Den Mehraufwand trage die Kommune.

Einen solchen Fall hatte Angelika Braunmüller in 21 Jahren als Kämmerin Maisachs noch nicht. Sie betont jedoch: „Die Regierung hat das Projekt nicht abgelehnt. Aber sie hinterfragt es.“

Abstriche höchstens bei Außenanlagen

Der Gemeinderat beschloss, gegenüber der Regierung die Kosten genau zu begründen und dafür zu argumentieren, dass diese Ausführung die richtige ist. Wenn der Zuschussgeber trotzdem beim Nein bleibt, muss der Gemeinderat entscheiden, wo gespart wird. Fest steht: Dies soll nicht am Baukörper sein, höchstens bei den Außenanlagen.

