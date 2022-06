„Rauf und runter telefoniert“ - Wirt für Maisacher Festwoche gefunden

Von: Helga Zagermann

Auf ein volles Zelt hofft auch der neue Wirt der Maisacher Festwoche. © Hans Kürzl

Die Festwoche in Maisach kann stattfinden. Mit René Kaiser hat die Gemeinde einen Wirt gefunden, der die Bewirtung auf dem Volksfestplatz übernimmt.

Maisach – Der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats musste am Donnerstagabend noch sein Okay geben. Die Entscheidung fiel nach Redaktionsschluss, gilt aber als Formsache, denn Bürgermeister Hans Seidl (CSU), Volksfestreferent Tobias Ottilinger (CSU) und die Verwaltungsspitze im Rathaus hatten wochenlang geackert, um die Festwoche 2022 (vom 26. August bis 4. September) nach dem Ausstieg des bisherigen Wirts Jochen Mörz Realität werden zu lassen. Dem neuen Festwirt Kaiser wurden die gleichen Konditionen wie Mörz angeboten – und am Finanzrahmen hatte es zuletzt im Gemeinderat keine Kritik gegeben. Die Zustimmung gilt demnach als sicher.

Seidl sagt, es sei zuletzt für alle „eine Sache der Ehre“ gewesen, einen Festwoche-Wirt zu finden. Man wolle den Bürgern nach der Pandemie Freude und Ablenkung bieten. Und er sei von fast jedem, den er in den vergangenen Wochen getroffen habe, nach dem Volksfest gefragt worden: „Die Bevölkerung sehnt sich nach der Festwoche. Deshalb haben wir nicht nachgelassen.“

So habe man Wirte und Veranstalter „rauf- und runtertelefoniert“, viele Gespräche geführt. Dann hatte man sogar schon einen Wirt, doch der musste nach Rücksprache mit seinem Team wieder absagen: Große Teile seiner Mannschaft hatten für Ende August Urlaub gebucht – er hätte nicht genug Personal gehabt für die Festwoche.

Das sei ein Rückschlag gewesen, sagt Seidl. Doch dann habe sich René Kaiser im Rathaus gemeldet – auch er hatte von der Not der Gemeinde Maisach gehört. Kaiser hat laut Seidl rund 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Er organisiert Stadtteilfeste in München und hat auch schon Bierzelte betrieben.

Die Mass Bierkostet 9,30 Euro

Kaisers Konzept überzeugte in Maisach. Es seien auch neue Impulse dabei, so Seidl. Zum Beispiel ist neben einem Bier- ein Weinzelt angedacht. Mit Kaiser zusammen arbeitet die Rathausspitze nun weiter daran, Schausteller nach Maisach zu holen.

Beim Preis für eine Mass Bier hat man sich auf 9,30 Euro geeinigt. Wirt und Brauerei-Chef Michael Schweinberger stimmten dem zu, weil die Gemeinde im Gegenzug auf ihre bisher üblichen rund 300 Freimarken verzichtet. Seidl erläutert, es sei den Verantwortlichen der Kommune wichtig gewesen, einen möglichst niedrigen Bierpreis für die Bürger bieten zu können.

Das Programm steht in großen Teilen. Am ersten Abend (Freitag, 26. August) ist eine Bierprobe geplant, der Einzug ins Festzelt findet am Samstag statt. Kindernachmittag ist am Sonntag – und nicht mehr am Mittwoch, denn am Wochenende hätten die Familien einfach besser Zeit, so Seidl. Montag ist Seniorentag, die Kommune lädt auch weiterhin die Älteren ein.

Programm steht: Kabarett-Star dahoam

Für Dienstagabend hat Festreferent Tobias Ottilinger die Kabarettistin Martina Schwarzmann, die aus Überacker stammt, nach Maisach gelockt. Ein zweiter Kabarettabend ist am Donnerstag vorgesehen (mit dem Trio Schleudergang von den Brettl-Spitzen). Am Mittwoch gibt’s abends Bierspiele der Brauerei, Abschluss ist am Sonntag wie auch bisher der traditionelle Schaftag. Jeden Tag ist Musik geboten, mal Traditionelles von Blaskapellen, mal Fetziges von einer Oktoberfestband.

Gestrichen ist das Feuerwerk am letzten Tag. Schon länger stand fest, dass man mit Rücksicht auf die Flüchtlinge aus der Ukraine darauf verzichten will.