Rolle rückwärts bei angedachtem Feuerwehrhaus-Neubau?

Von: Helga Zagermann

Es gibt Probleme mit den Feuerwehrhäusern © Philipp von Ditfurth/dpa

Bei der Bürgerversammlung für Überacker und Rottbach sind Probleme mit Feuerwehrhäusern zur Sprache gekommen. In beiden Ortsteilen muss eine neue Wache her.

Maisach – Und für Maisach ist man überraschenderweise wieder abgekommen von einem Feuerwehrhaus-Neubau am Strasserwinkel und lässt stattdessen prüfen, ob nicht doch eine Erweiterung am jetzigen Standort an der Kandlerstraße möglich ist.

In seinem Vortrag hatte Bürgermeister Hans Seidl (CSU) die angedachten neuen Feuerwehrhäuser für Überacker und Rottbach angesprochen. Bei den Projekten ist mit einem Kostenanstieg zu rechnen. Hatte man ursprünglich noch mit eineinhalb bis zwei Millionen Euro pro Feuerwehrhaus gerechnet, sind es nun fünf bis sechs Millionen Euro je Neubau. Das veranlasste einen Zuhörer zur Frage, warum man nicht zwischen Überacker und Rottbach ein gemeinsames Feuerwehrhaus baue.

Knappe Finanzen

Seidl sagt im Tagblatt-Gespräch, er könne die Frage nachvollziehen angesichts der knappen Finanzen, von geringeren Einsatzzahlen und der Probleme, Ehrenamtliche zu finden. Seine Befürchtung ist aber, dass sich weder Rottbacher noch Überackerer mit einer Wache in der Mitte identifizieren könnten – und dadurch noch weniger Ehrenamtliche zum Dienst bereit seien. Zudem würde sich die Zeit, bis die Helfer am Einsatzort sind, verlängern: Weil sie erst aus dem Ortsteil hinaus zur Feuerwache fahren müssten, um sich von dort auf den Weg zum Einsatzort zu machen. Die Verlängerung der Ausrückzeit sei das Problem.

Eine Sanierung/Erweiterung des Feuerwehrhauses in Überacker ist nicht rentabel. Daher soll im Norden des Ortsteils (Rottbacher Straße/Weiherbachweg) neu gebaut werden. Auch in Rottbach dürften sich Sanierung/Erweiterung der Wache nicht rentieren – hier ist aber ein Neubau/Anbau am bisherigen Standort möglich. Die Realisierung ist jedoch nicht vor 2026 denkbar.

Priorität hat laut Seidl vorerst Überacker – aber das nur, weil beim Feuerwehrhaus Maisach nichts voran geht. Hier war vor einem Jahr angedacht gewesen, die neue Wache an den Strasserwinkel zu setzen, in Nachbarschaft zu einem neuen Rathaus und einem neuen Bauhof. Doch Gespräche mit den Spitzen von Maisacher und Gernlindner Feuerwehr hatten jüngst gezeigt, dass dadurch der Einsatzbereich der Maisacher vergrößert und der der Gernlindner verkleinert würde. Das lehnen beide Wehren ab.

Daher, so berichtet der Bürgermeister, soll nun für den jetzigen Standort der Maisacher Wehr an der Kandlerstraße erneut und von einem anderen Planungsbüro geprüft werden, ob man nicht doch an Ort und Stelle sanieren und erweitern kann.

Im April muss der Gemeinderat festlegen, ob er dafür einen Teil des Bolzplatzes, die ganze Spielfläche und/oder das Areal des Jugendhauses opfern würde. Für ein neues/erweitertes Feuerwehrhaus in Maisach rechnet der Rathauschef mit zehn bis 15 Millionen Euro.

