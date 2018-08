Schafschau weckt die Neugier aufs Tier

Auf die Suche nach einem Haustier kann man bei der Maisacher Schafschau, die heuer zum 36. Mal im Rahmen der Maisacher Festwoche stattfand, eher nicht gehen. Viel zu entdecken gab es aber dennoch – und bei dem ein oder anderen wurde auch der Wunsch nach einem eigenen vierbeinigen Begleiter geweckt.

Maisach – So wie bei Tina Freihart aus Fürstenfeldbruck oder genauer gesagt bei ihren beiden Töchtern, der vierjährigen Emma und der ein Jahr alten Romy. Vor allem bei Emma kommt schon immer wieder mal der Wunsch, nach dem Verlust der Katze ein neues Haustier zu bekommen. Das gehe aber eher in Richtung Meerschweinchen oder Kaninchen, erklärt die Mutter. Kaninchen waren im Rahmen der Schafschau lange zu sehen und durchaus ein Anziehungspunkt auch für die kleinen Besucher. Doch der örtliche Kaninchenzüchterverein zog sich zurück, so dass im Bereich der Kleintiere lediglich Geflügel zu sehen war.

Das gackernde Getier allerdings wurde in den unmittelbaren Bereich der Schafschau gerückt, nur ein paar Meter von den Schafen und Ziegen entfernt. „Wir wollten die Schau etwas anders strukturieren“, begründete Stephan Graf vom ausrichtenden Maisacher Schäferstammtisch die Maßnahme. Die Tiere seien so näher zusammengerückt und auch für die Besucher bewusster zu erleben. Das hatte für Freihart den Vorteil, dass sie ihren Töchtern besser erklären konnte, „dass die Wolle und die Eier nicht aus dem Supermarkt kommen“. Sie würden deshalb gerne und öfter solche Tierschauen wie die in Maisach besuchen.

Dort sind die beiden Münchner Margit und Peter Bohn zum ersten Mal gelandet. „Wir haben in der Zeitung davon gelesen“ erklären sie und hätten daraufhin spontan ihren zweijährigen Enkel Wasti aus Oberschweinbach mit zu der Schafschau genommen. Bei ihnen zu Hause gebe es viele Vögel, berichten die Großeltern des Buben. Und so können die beiden gewissermaßen eine Verbindung aufbauen zwischen dem eigenen Garten in München und der Tierschau in Maisach. „Deswegen schaut Wasti auch ganz neugierig auf die Hühner und Tauben“, schmunzeln die beiden Münchner und freuen sich, dass ihr Enkel so tierlieb ist und kaum Scheu zeigte, als eines der Hühner aufgeregt durch den Käfig flatterte. Zu Hause beziehungsweise bei den Großeltern könne Wasti Schildkröten und Katzen erleben. „Und hier erfahren wir viel Interessantes über Schafe.“

Rund 100 Schafe und Ziegen konnten von den Besuchern bewundert und von den Preisrichtern bewertet werden. In den vier Kategorien Lämmern, Wirtschafts-, Berg- sowie Landrassen wurden die jeweils besten Tiere gekürt. Dabei wurden Wolle, Muskeln und äußeres Erscheinungsbild, das sogenannte Exterieur, bewertet. „Das ist alles andere als ein subjektives Kriterium“, erklärt Stephan Graf vom Maisacher Schäferstammtisch. Beim äußeren Erscheinungsbild würden unter anderem Zahn- und Fußstellung sowie rassetypische Farbmerkmale bewertet. Das seien für die Preisricher fast die angenehmsten Bewertungspunkte, so Graf.